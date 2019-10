Kommune misser klimamål for 2018

I 2019 er der afsat 25 millioner kroner til en række energireducerende tiltag i Ringsted Svømmehal og på seks skoler. Blandt andet her på Ådalsskolen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

I 2018 levede Ringsted Kommune ikke op til målet om at nedbringe CO2-udledningen med to procent, som titlen som Klimakommune ellers forpligter til. Varmeforbruget i de kommunale bygninger er én af de store syndere.

Ringsted - 11. oktober 2019 kl. 14:28 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en af de 71 af landets kommuner, som gennem en aftale med Danmarks Naturfredningsforening kan kalde sig for Klimakommune, har Ringsted forpligtet sig til årligt at nedbringe sin CO2-udledning med to procent.

Det mål missede kommunen i 2018, hvor udledningen kun blev nedbragt med 88 tons, svarende til 1,3 procent.

Det fremgår af en orientering, som blev forelagt lokalpolitikerne på mandagens byrådsmøde.

Ser man på det store billede og den samlede periode fra 2009 til 2018, hvor Ringsted har været klimakommune, har man mere end opfyldt målet med en årlig gennemsnitlig reduktion på 3,1 procent.

71 af landets 98 kommuner kan kalde sig for klimakommune gennem en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Ringsted har været det siden 2009.

gennem en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Ringsted har været det siden 2009. Som klimakommune forpligter man sig til årligt at nedbringe sin CO2-udledning med minimum to procent .

. Ringsted Kommune har gennemsnitligt nedbragt sin CO2-udledning med 3,1 procent årligt. Bedst gik det i 2017 , hvor man så en reduktion på ni procent. Værst gik det i 2013 , hvor udledningen steg to procent.

, hvor man så en reduktion på ni procent. Værst gik det i , hvor udledningen steg to procent. Blandt nabokommunerne nåede Køge, Lejre og Næstved en reduktion på minimum to procent i 2018. Faxe og Holbæk gjorde ikke. I Sorø er man ikke klimakommune. Det bedste resultat kom i 2017 med en reduktion på ni procent, mens 2013 var det værste år med en stigning på to procent.

Derfor forventer administrationen heller ikke, at overskridelsen i 2018 vil føre til sanktioner fra Danmarks Naturfredningsforening.

Man kan ikke spare op Som klimakommune kan man dog ikke bare hvile på laurbærrene. Det siger Jens la Cour, der er kampagneleder for klimakommuner i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er ikke sådan, at man bare kan spare op. Det kræver en løbende indsats at være klimakommune. Hvis man helt lægger sig i hængekøjen, så kan man godt miste titlen igen, siger Jens la Cour til DAGBLADET.

Han fortæller, at man fra Danmarks Naturfredningsforenings side kigger på kommunernes regnskaber over en tre-årig periode. Hvis årene omkring er fornuftige, kan et dårligt år godt accepteres.

- Jeg synes ikke, Ringsteds regnskab for 2018 giver anledning til at true med at opsige aftalen. Vi kan godt acceptere det, når man et enkelt år ikke helt når målet. Det kan der være mange forklaringer på. Det afgørende er, at kommunen løbende og hele tiden laver nogle initiativer for at reducere udledningen, siger Jens la Cour.

Varmeforbrug synderen Én af de primære årsager til, at Ringsted Kommune ikke når klimamålet for 2018 er et stigende varmeforbrug i de kommunale bygninger fra 2017 til 2018.

Det har medført en stigning i CO2-udledningen på 1,4 procent.

Fra administrationens side kan man ikke pege på én klar årsag til, at det er sket. Ser man på Ringsted Forsynings CO2-regnskab er der omvendt positive takter.

Fjernvarmen kommer i stigende grad fra fyring med halm frem for med olie og gas, hvilket har medført et fald i CO2-udledningen på 8,3 procent fra 2017 til 2018.

Belysning og biler Også udledningen fra transport er steget en smule i 2018, men det er netop et område, som Ringsted Kommune har fokus på i deres klimahandlingsplan for 2019.

I næste uge kommer de første af 43 Toyota Yaris Hybridbiler, som Ringsted Kommune har indkøbt, og yderligere 20 er i udbud.

Til næste sommer forventer kommunen at kunne tilføje 10 elbiler til bilparken.

Derudover har Ringsted Kommune i indeværende år gang i en stribe energireducerende projekter med fokus på belysning og ventilation i Ringsted Svømmehal og en række skoler.

De søsatte projekter giver Klima- og Miljøudvalgets formand Torben Lollike (R) tro på, at skuden vender igen.

- Det er ikke for sjov, at vi er klimakommune. Vi må lægge os i selen, for at vi kommer tilbage på sporet i år. Jeg har dog tiltro til, at de projekter, vi har i gang, kan rykke det tilstrækkeligt, således at vi når de to procent i 2019, siger Torben Lollike.