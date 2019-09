Ringsted Festival er blandt de mange brugere af den store mødesal i Anlægspavillonen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommune lukker populært mødested med øjeblikkelig virkning

Ringsted - 17. september 2019 kl. 11:13

Alle aktiviteter i salen i Anlægspavillonen i Ringsted er aflyst frem til efterårsferien i uge 42, mens aktiviteter i de øvrige lokaler begrænses til højest to timer af gangen.

Det oplyser Ringsted Kommune tirsdag formiddag i en pressemeddelelse.

Råd og skimmelsvamp Lukningen skyldes, at medarbejdere fra et skadefirma fredag opdagede skimmelsvamp i kælderen i Anlægspavillonen, da de var ude for at besigtige skaderne efter et utæt vandrør. Det blev samtidig konstateret, at der er begyndende råd i nogle af de søjler, der bærer gulvkonstruktionen i salen.

Sammen med skadesfirmaet er Ringsted Kommune nu i gang med at danne sig et overblik over skaderne, og hvilke behov der er for at udbedre dem. Det betyder blandt andet, at gulvkonstruktionens bæreevne i Salen skal undersøges, og at der skal laves skimmelprøver.

Indtil undersøgelsernes resultater foreligger, har Ringsted Kommune besluttet at lukke salen for aktiviteter og begrænse aktiviteter i øvrige rum i anlægspavillonen til højest to timer.

- For at være sikre på, at ingen udsættes unødigt for skimmel, indtil der er foretaget test af, hvilke typer skimmelsvamp, der findes i bygningen, anbefaler vi, at man ikke opholder sig i de øvrige lokaler i Anlægspavillonen i mere end to timer ad gangen, siger projektleder i kommunens Vej og Ejendomscenter Michael Lykke Paaske i en pressemeddelelse.

Advarsel til kronisk syge Ringsted Kommune opfordrer desuden folk, der påvirkes af skimmelsvamp eller har lungesygdomme, til ikke at anvende lokalerne indtil videre.

Foreninger og brugere af salen bliver orienteret i de kommende dage.

Brugerne af de øvrige lokaler i Anlægspavillonen bliver også orienteret om de nye retningslinjer for brugen af lokalerne. Der vil ligeledes blive hængt opslag op i Anlægspavillonen. På dem bliver der orienteret om retningslinjerne for brugen af lokalerne.

Der går et par uger før de endelige undersøgelser af Anlægspavillonen foreligger. Derefter kan Ringsted Kommune lave en mere detaljeret plan for udbedringerne i Anlægspavillonen.