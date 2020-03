De indsamlede værnemidler kan blandt andet blive brugt i det nye midlertidige sengeafsnit i det beskyttede værksted Regnbuen på Frejasvej. Foto: Jens Wollesen

Kommune indsamler værnemidler fra både borgere og virksomheder

Har du dykkerbriller, fyrværkeribriller, ansigtsmasker eller andre værnemidler liggende derhjemme, som du kan undvære og vil donere til kommunens plejehjem og botilbud? Så kan du nu indlevere det til Ringsted Kommune.

Ringsted - 30. marts 2020 kl. 14:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor efterspørgsel på værnemidler i hele verden i øjeblikket på grund af coronavvirus, og der er derfor en længere leveringsfrist på værnemidler end sædvanligt.

Ringsted Kommune har stadig den mængde værnemidler til rådighed, som behovet kræver i øjeblikket. Men kommunen kan komme i en situation, hvor der bliver et øget behov for værnemidler eller at værnemidlerne ikke bliver leveret hurtigt nok. - Det er på mange måder en uvant situation for os alle, og vi har rigtig svært ved at se, hvad fremtiden bringer - også på den helt korte bane. Vi forsøger derfor at være så godt forberedt som muligt til den kommende tid. Og et scenarie kan meget vel blive, at vi kommer til at mangle værnemidler til de ansatte på kommunens plejehjem og botilbud, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Fakta Følgende værnemidler kan doneres til Ringsted Kommune:

Engangskitler

Dykkermasker

Fyrværkeribriller

Mundbind eller mundmasker godkendt til medicinsk brug – min. FFP 3.

Værnemidler kan afleveres her:

Mindre partier: Dagmarskolen. Kan indleveres løbende i container fra tirsdag den 31. marts.

Større partier: Regimentet 5, ved siden af Musikskolen. Der vil være åben for indlevering af større partier tirsdage kl. 10-12. Har man ikke mulighed for at indlevere værnemidler i åbningstiden, kan man sende en mail til: socialogsundhed@ringsted.dk

Det ligger byrådet og ledelsen i Ringsted Kommune meget på sinde, at man både nu og i den kommende tid kan beskytte borgere og ansatte i plejen. - Jeg vil derfor opfordre private og virksomheder til at donere de værnemidler, I kan undvære til kommunens indsamling af værnemidler, tilføjer borgmesteren.

Kommunen rækker ud Ringsted Kommune opfordrer både virksomheder og private til at donere værnemidler, og har derfor lavet to depoter til indsamling af værnemidler:

På Dagmarskolen på Vestervej ved Ringsted Station bliver der opsat en container til indsamling af mindre partier værnemidler, som for eksempel nytårsbriller fra private. Ved siden af Musikskolen på Regimentet 5 bliver der indsamling af større partier fra for eksempel erhvervslivet, der kunne have et større antal værnemidler liggende.

Begge depoter åbner tirsdag 31. marts. På Regimentet vil depotet være åbent på tirsdage klokken 10-12. På Dagmarskolen kan man løbende aflevere værnemidler i den opstillede container. Værnemidler skal være intakte og funktionelle.

Det er vigtigt, at de værnemidler, der doneres til kommunen, er intakte, rengjorte og funktionelle, så de kan anvendes direkte. Kommunen sørger for fornødne desinfektion af værnemidler inden de bliver taget i brug.

- Vi bestiller naturligvis værnemidler fra de leverandører, som kommunen plejer at bruge. Men der er ekstraordinær lang leveringstid på værnemidler i denne periode, og derfor har vi taget initiativ til indsamling af værnemidler, for at sikre, at vi ikke kommer i en situation, hvor vi kommer til at mangle værnemidler. Vi skylder både vores ansatte, som leverer en ekstraordinær stor indsats i øjeblikket, og borgerne at vi kan beskytte dem mod smitte, siger centerchef for Social- og Sundhedscentret Alice Morsbøl.

Alle værnemidler skal være intakte, rengjorte og funktionelle. Værnemiderne gives gratis til Ringsted Kommune. Donér kun det der kan undværes, da det ikke er muligt at få værnemidler tilbage efter brug.