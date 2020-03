Gallaaften for frivillige kan være i fare på grund af coronavirus. Her fra prisuddelingen i marts 2019. Foto: Thomas Olsen

Kommune har nedsat en »coronagruppe« - gallaaften overvejes

Ringsted Kommune har nedsat en koordinationsgruppe, som skal indsamle og viderebringe nyt om coronavirus og eventuelle forholdsregler. Gruppen, der består af personer fra kommunens forskellige centre skal dagligt være i kontakt med hinanden, fortæller Ringsted Kommunes direktør for det sociale område Kasper Sonne, som også er tovholder for gruppen.

- Vi mødes hver dag for at se, om der er kommet nyt, som vi skal forholde os til. Det kan være sådan noget som hjemmekarantæne eller de nye udmeldinger om kram og håndtryk. Det kommer vi til at forholde os til mandag.