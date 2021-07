Christian Abildgaard er leder af Ringsted Sport Center. Pressefoto

Kommune: Vi har været hurtige til at finde nødlokaler

Ringsted - 05. juli 2021 kl. 15:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Vi har to foreninger, som vi ikke har kunne finde lokaler til. Resten har fået tilbudt en facilitet eller anden mulighed.

Sådan lyder det fra Christian Abildgaard, leder af Ringsted Sportcenter og samtidig ansvarlig for at finde nødlokaler til foreningslivet i Anlægspavillonen.

Han er forundret over, at Whistklubben og Frimærkeklubben bebrejder kommunen for ikke at finde og tilbyde nødlokaler til deres aktivitet som alternativ til Anlægspavillonen.

- De fleste har takket ja, og så er der andre, der har valgt at udskyde deres aktivitetsstart til uge 43, siger Christian Abildgaard, der samtidig nævner, at det ikke var muligt at finde alternativer til Lungeklubben og Ældresagen som de eneste to foreninger.

-I forhold til deres aktiviteter var nødlokalet ikke anvendeligt, men vi har forsøgt med langt de fleste foreninger i Anlægspavillonen.

Har handlet hurtigt Christian Abildgaard mener også, at Ringsted Kommune har handlet efter bedste evne.

- Jeg synes, vi har arbejdet hurtigt. Fra det øjeblik vi fik at vide, at regionen fortsat var interesseret i Anlægspavillonen, tog vi bestik af situationen og startede en en dialog med foreningerne for at imødekomme deres behov, siger Christian Abildgaard, der bl.a. har skaffet nødlokaler på Aktivitetscenteret i Benløse, Hyldegården og beboerhuset i Sønder Park.