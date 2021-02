Her ses Ringsted Kommunes fraværsstatistik for det seneste år. Grafik: Ringsted Kommune

Kommunalt sygefravær faldt i 2020

Ringsted - 14. februar 2021 kl. 12:27 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Efter et fatalt år, hvor frygten for en eskalerende pandemi har domineret hverdagen verden over, er der lokalt en overraskende nyhed i Ringsted Kommunes løn og personaleafdeling.

Her kan HR- og personalechef Kresten Kleemann Falster fremvise en statistik med færre sygedage blandt kommunens ansatte.

De cirka 2500 ansatte i Ringsted Kommune kom nemlig ud af 2020 med næsten to færre sygedage end i 2019. I regnestykket indgår ikke corona-sygedage. Det er alene "almindelig" sygdom.

Hvor Ringsted Kommunes ansatte i 1. februar 2019 i gennemsnit havde 14 årlige sygedage på årsværk per (omregnet) fuldtidsansat, så var det tal med udgangen af januar i 2021 faldet til 12,2 per årsværk per fuldtidsansat.

Fravær halveret

Det er især de administrative arbejdspladser, der har lavere sygefravær. I afdelingen for Ringsted Kommunes Økonomi og Indkøb er fraværet mere end halveret fra 9,0 til 4,0 årlige fraværsdage. Der er dog kun 20 ansatte i afdelingen, så datagrundlaget er ikke så stort.

Også afdelingen for Jura, Digitalisering og IT suser nedad i statistikken. De 30 ansatte havde forrige år 10,6 sygedage, men et år senere i januar 2021 var det faldet til 5,2. Og i Teknik- og Miljøcentret går de 37 medarbejdere fra 11,4 årlige fraværsdage til 6,2 fraværsdage.

Der er også enkelte afdelinger, som fik flere sygedage det seneste år. Det gjaldt for eksempel kommunens Vej og Ejendomscenter, som gik godt to dage op. Også Arbejdsmarkedscentret og Skolecentret og Børnecentret dykker med to-tre dage.

Personalechefen forventer, at man som en ny ting skal lægge tallene frem for de politiske udvalg i maj måned, hvor man kan sammenligne med øvrige kommuner.