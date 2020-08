Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kommunale coronapladser skaber debat i landsby

Efter Ringsted Kommune har oprettet otte nye isolationspladser i Jystrup, undrer mange landsbyborgere sig over, hvorfor de intet har fået at vide – og hvorfor de smittede lige skal ligge ved siden daginstitution og skole.

Ringsted - 06. august 2020

»Yderst problematisk«, »faldefærdigt sted« og »ikke betryggende placering«.

Læs også: Yderligere 41 personer er smittet på slagteri i Ringsted

Sådan skriver Jystrup-borgere i øjeblikket på landsbyens Facebookside efter onsdagens melding om otte nye isolationspladser i en gammel villa på Skjoldenæsvej til coronasmittede borgere.

Mens de fleste er enige om, at landsbyen til hver en tid skal kunne tage imod coronasmittede borgere, undrer det først og fremmest mange, at Ringsted Kommune ikke har været bedre til at informere om det på forhånd.

- Hvor mange, hvor længe, forplejning, hygiejneforhold og må de kun opholde sig på matriklen, eller? Lyder det fra landsbyborger Dorthe Ilsøe, der efterlyser mere information for at skabe tryghed.

- Jeg synes vi som borgere i byen burde underrettes fra kommunen om dette! Det ville skabe tryghed at vide hvilke rammer der er for isolationen, skriver hun i tråden.

Sagen kort Efter smitteudbruddet på slagteriet Danish Crown i Ringsted, hvor mindst 79 er smittet med coronavirus/covid-19, er Ringsted Kommunes beredskab aktiveret.

Beredskabet involverede bl.a. to selvisolationspladser på Danhostel Vandrehjemmet i Ringsted midtby, men alle pladser er i øjeblikket optaget af andre gæster.

Ringsted Kommune har derfor sendt coronasmittede borgere, der måtte have behov for isolation, til Lejre Kommune. Derudover står Faxe Kommune klar med ekstra pladser.

Onsdag oprettede Ringsted Kommune otto særskilte isolationspladser i en gammel villa på Skjoldenæsvej i Jystrup.

Det vides endnu ikke, hvor mange pladser, der er belagt. Overfor DAGBLADET uddyber hun: - Det er ganske enkelt mærkeligt, at vi læser nyheden om isolationspladserne på Facebook, når det nu er kommunen, der burde informere os om det, siger Dorthe Ilsøe og tilføjer:

- Jeg vil gerne som borger være sikker på, at kommunen har styr på tingene. Jeg kan dog godt blive usikker på det, når de ikke snakker med os som landsby.

Ubesvarede spørgsmål Spørgsmål om, hvorvidt de syge selv skal handle ind i den lokale Dagli'brugsen samt beliggenheden ved skole og daginstitution, er gennemgående i Facebookdebatten.

- De skal jo være et eller andet sted, men måske ikke det smarteste at ligge det lige over for skolen, skriver Charlotte Riisberg, der overfor DAGBLADET uddyber, at hun selv har børn på Søholmskolen.

- De er velkomne, hvis de overholder forholdsreglerne og forbliver isolerede. Men det bekymrer mig, ikke at vide det med sikkerhed, når det snart er skolestart, siger Charlotte Riisberg om villaen, der i øvrigt bliver brugt som parkerings- og rygeplads af skolens og daginstitutionens personale.

- Villaen er altså et sted, hvor der opholder sig mange mennesker lige rundt omkring, så man kunne godt give os besked om, at der er styr på tingene, siger hun.

Der er bl.a. utryghed ved, at coronasmittede kan handle ind i landsbyens eneste supermarked, Dagli'brugsen Jystrup. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Der er dog også dem, der byder de coronasmittede velkomne. Uanset de mange ubesvarede spørgsmål man så ellers måtte have.

- Kommunen må selvfølgelig bruge huset som de vil. At underrette borgerne i Jystrup er vel også det de gør via pressen, skriver Lars Kris Rasmussen, formand i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn, og kommer til slut med en opfordring:

- Lad os rumme de smittede også!

Hvor er empatien? Kisser Francisca Lehnert efterlyser soberhed i debatten.

- Seriøst Jystrup borgere ... lyt lige til jer selv... hvor blev jeres solidaritet af? Hvor er jeres empati? Hvorfor forventer I, at en sådan placering ikke er gennemtænkt og planlagt?

Hun efterlyser mere social ansvarlighed.

- Ja, I må undskylde mig, men jeg er dybt rystet over Jystrup-borgerne med disse kommentarer... troede, I var mere socialt ansvarlige.

En anden Jystrupborger, Kurt Andersen, er mere humoristisk anlagt.

- Jeg arbejdede på Danish Crown to somre som studerede for årtier siden. Tænk engang at jeg kunne være blevet forvist til Jystrup med fuld forplejning og venligtsindede naboer overalt.

