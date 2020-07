Kom på ridderskole i Klosterlunden

Våbenskjoldets mærke fortæller, hvilken ridder man er og sørger for, at man kan blive genkendt af sine venner i krig. En ridder skal kunne sende vigtige breve til kongen. Derfor er der også undervisning at skrive med pen og blæk. Når undervisningen er slut og alt er klaret, er det tid til at blive slået til ridder af en ny ridderorden.