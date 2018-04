Se billedserie Trappen op til første sal skal nok sikres inden der flytter en treårig ind.

Kom med inden for i åndbart hus

Ringsted - 17. april 2018 kl. 10:19 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der hænger stadig ledninger ud af væggene, og der mangler en del afslutninger rundt omkring, før Det Åndbare Hus ved Ringsted er klar til indflytning. Men det vil alt sammen være klart, når Sune og Caroline Glad sammen med deres søn Rikard på tre år om 11 dage rykker fra deres lejlighed klods op af Københavns Lufthavn til de landlige omgivelser på Haslevvej 81 i Ringsted.

Lørdag var den lille familie på besøg i Det Åndbare Hus. Det er kun tredje gang, de er ude og se huset, efter de lige omkring den 1. april sendte en ansøgning til byggefirmaet Egen Vinding og Datter for at få lov til at bo i huset i ét år.

Siden de blev valgt, har de haft travlt. Der er blevet ryddet godt op i københavnerlejligheden, og børneværelset er blevet omdannet til pulterkammer. Meget er blevet sorteret fra, nyt er kommet til.

- Vi havde for eksempel ikke noget spisebord, men nu har vi købt et flot plankebord på DBA for 500 kroner, fortæller parret.

Familien Glad skal bo et år i huset, som er bygget af særlige »åndbare« og bæredygtige materialer, mens der løbende måles på, om huset kan klare sig uden mekanisk ventilation, som byggereglementet ellers kræver af et nybygget hus.

- Vi synes, det er fedt at være foregangsfamilie, siger Sune Glad om situationen, som parret kun har haft et par uger til at vænne sig til.

Det seneste halvandet år har de følt sig mere og mere pressede i deres 86 kvadratmeter store lejlighed i Tårnby, hvor de bor tæt på lufthavn og motorvej. De længes efter mere luft og plads.

- Der er enten for varmt eller for koldt og indelukket i lejligheden. Der er også utroligt lydt. Når vi sidder i køkkenet og spiser, kan vi høre, hvis overboen går ud og tisser.

Lejligheden der ligger midt i en betonetageejendom står i skarp kontrast til det veltempererede hus, bygget af 100 procent organiske materialer.

- Det er en helt anden følelse at komme ind i det her hus, man trækker vejret på en anden måde. Det er blevet forfærdeligt at komme tilbage til lejligheden. Nu kan vi slet ikke vente med at komme herud, lyder det fra parret.

