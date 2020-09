Kom med: Nyt kirketag bankes på plads

- Ej, nu kan alle og enhver se, at du bruger handsker, griner Kenneth Ottergren, der er tovholder på taglægningen i Ringsted til én af kollegerne, der er i fuld gang med at hamre kobber fast på tagryggen overfor fotografen.

Der er i øjeblikket tre blikkenslagere tilstede ved kirken, mens projektets fjerde mand er hjemme på værkstedet i Hillerød for at lave tagplader. Foto: Kenn Thomsen

- Det er sjovt at lægge tag på de historiske bygninger. Vi laver på præcist samme måde, som de lavede det for 150-200 år siden, siger han og klapper stilladset:

Dengang hed firmaet det samme, som det hedder i dag. Grunden til, at han er blevet så længe hos Erik Nielsen VVS, er de alle de store opgaver, Hillerød-firmaet bliver ved med at vinde. Derudover selve håndværket.

- Det er spændende, for det er et rigtigt håndværk. Alt bliver formet i hånden, og så er det simpelthen mere udfordrende at lave kvister på tagrygge end tagrender, siger Kenneth Ottergren, der håber på at trække flere lærlinge til.