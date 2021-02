Se billedserie Susanne Petersen, Tropen Bonnie Dyrecenter, med en kanin, som er et populært kæledyr. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kom godt i gang med at holde kæledyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom godt i gang med at holde kæledyr

Ringsted - 18. februar 2021 kl. 08:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Når ikke vi kan komme i biografen, på museer, til koncerter eller andre forlystelser, så er der den mulighed for adspredelse at anskaffe et kæledyr. Det gjorde mange under den første corona-nedlukning i marts sidste år.

Det mærkede Susanne Petersen, Tropen Bonnie Dyrecenter, Nørregade i Ringsted. Her var der stor efterspørgsel på kaniner, marsvin og hamstere.

- Jeg har aldrig før prøvet at have udsolgt at kaniner, marsvin og hamstere, fortæller Susanne Petersen, men det fik hun sidste forår.

Det var ikke kun i Ringsted, at mange anskaffede sig kæledyr. Dyreinternater meldte også udsolgt af hjemløse dyr.

Det var også et godt tidspunktet at anskaffe kæledyr på, for folk gik hjemme.

Bonnie Dyrecenter har ligefrem startkit til kaniner, marsvin og hamstere. Man køber alt, hvad der skal til, for at have dyr - bur, hø, foder, vandflaske, legetøj og så dyret. Det er til at overskue.

Er man til lidt mere specielle dyr, så kan man få sig en kælesnegl. Det er blevet meget in. Den er i hvert fald let at fange, hvis den stikker af. Susanne Petersen fortæller, at hun har en kunde, der lader sneglen kravle på sig.

Førhen var det vandrende pinde og knælere, der var populære, men nu er de blevet overhalet af sneglen.

Krybdyr og fugle finder man også i dyreforretningen, men de sælger ikke så godt som pelsdyr. Når der er lidt stilstand i salget af fugle, mener Susanne Petersen det kan hænge sammen med, at der ikke har været fugleudstillinger i lang tid.

Forretningen sælger flest fisk om vinteren. Det skyldes årstiden - når det er koldt, og man ikke kan være ude. Er det børn, der skal have akvarium, så står valget ofte på guppy og molly, for det er fisk med farve.

En hamster kræver ikke det store. Den fylder ikke meget, specielt ikke, hvis det er en dværghamster.

- Det kommer lidt an på hvor gammelt barnet er. En lille hamster, den er hurtig, oplyser Susanne Petersen.

Et marsvin er et godt sted at begynde.

- Det er et godt begynderdyr, til dem, som selv skal prøve at have dyr, fortæller Susanne Petersen.

Hvis det er første gang, et barn skal have en gnaver, er det en god idé at have med i overvejelserne, at en kanin kan blive over ti år gammel, mens gennemsnitsalderen på en dværghamster kun er to år.

Uanset, hvad man gør af overvejelser, så står Susanne Petersen klar til at rådgive og hjælpe.

Der er ikke så meget gang i salget af dyr her under denne nedlukning, som den første i marts 2020. Susanne Petersen mærker også, at folk ikke går så meget rundt i forretningen og kigger. De kommer lige efter de ting, de skal have, og så ud igen. Salget af foder er gået ned. Det skyldes formentlig, at nogle, som ikke er så glade for at komme ud, de køber på nettet.

- Det vi sælger mest af af foder er barf, som fås både til hunde og katte, fortæller Susanne Petersen.

Der er frossent råfoder - altså mad, som ikke er forarbejdet. Det er blevet meget populært.

Hun overtog for nogle år siden forhandlingen af barf fra en anden forhandler i byen.

Den 31. marts sidste år havde Bonnie Dyrecenter 20 års fødselsdag, og det skulle have været markeret, men det blev af gode grunde ikke til noget. Susanne Petersen håber, når det bliver lidt mere normalt og der kommer mere liv i gaderne, at hun kan fejre det.