Kolonihaver har haft ubudent besøg

I Haveforeningen Kildebo i Ringsted har flere husejere meldt til politiet, at der har været uinviterede »gæster« i deres haver og huse.

Om det er den samme person har været på færde vides ikke, men vedkommende har i hvert fald været tre forskellige steder i haveforeningen på et eller andet tidspunkt fra 17. februar til i fredags den 28.

På Hyacintvej er en ukendt person kommet ind i et havehus gennem en ulåst dør. Der er ikke stjålet noget, men i haven fandt ejeren en jakke og en cykel, som ejeren ikke kender noget til.

På Irisvej har nogen aflistet et vindue til toilettet og gennemgået hele huset. Der er stjålet en bærbar højttaler. I et andet hus på Irisvej er en ramme til et vindue afmonteret.