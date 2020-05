Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Koks i kommunikationen efter færdselsuheld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koks i kommunikationen efter færdselsuheld

Ringsted - 28. maj 2020 kl. 17:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag klokken 8.31 henvendte en 25-årig kvinde fra Næstved sig til politiet, fordi hun og to andre bilister havde været impliceret i et mindre færdselsuheld på Roskildevej ved Benløse ca. 400 meter nord for krydset ved Østre Ringvej.

Alle bilister var kørt i nordlig retning i den tætte trafik, men en kvinde overså, at den forankørende personbil ført af en 36-årig kvinde fra Jægerspris bremsede. Hun blev påkørt bagfra, og dette sammenstød opdagede anmelderen for sent, så hun påkørte personbilen foran hende bagfra.

Ingen kom til skade ved uheldet, hvortil også en ambulance var sendt.

Alle tre kvinder oplyste telefonnumre til hinanden efter uheldet, men de to kvindelige parter, som politiet traf på stedet, havde ikke fået noteret sig den tredje kvindes telefonnummer eller nummerpladen, inden hun forlod uheldsstedet.

Politiet registrerede de tilbageværende parter i uheldet, og politiet vurderer, at kvinden har opfyldt sine forpligtelser efter færdselsloven. Politiet har ud fra de foreliggende oplysninger ikke mulighed for at identificere den tredje part i uheldet, så alle parterne i uheldet kan registreres.