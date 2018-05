Forhåbentlig kan Kogræsserlaugets kvier blive et udflugtsmål for byens borgere. Dennis Ochmann kunne konstatere, at førstedag var meget lovende. Foto: Hans-Henrik Lærke

Kogræsserlaugets kvier er flyttet ind

To kvier af racen Hereford kan det næste halve år boltre sig på to hektarer græsmark, mens kogræsserlaugets medlemmer kan nyde synet og se frem til gode bøffer.

- Vi håber, vores projekt kan forbinde byen. Jeg tror, stedet her kommer til at blive et samlingssted, siger Dennis Ochmann, der er formand i Ørslev Kogræsserlaug, som fik en god begyndelse, da de to årgamle kvier blev sluppet løs lørdag middag til stor fornøjelse for omtrent 70 fremmødte indbyggere.