Se billedserie Henrik Skyum (th.) og kørelærerkollegaen Klaus Iversen har vognene klar til de kommende elever. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Køreskole: Vi har voldsomt travlt

Ringsted - 10. april 2021 kl. 13:39 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Mandag den 6. april kunne de liberale erhverv atter slå dørene op for deres kunder landet over i forbindelse med første del af genåbningen af samfundet.

Blandt de liberale erhverv er landets køreskoler også med, og hos køreskolen Skyum & Andersen, som har til huse i Ringsted Station, har man håndteret genåbningen fint på trods af krav om at kontrollere elevers coronapas.

- Vi startede et hold op i går, og det gik fint. Folk havde styr på deres attester, der maks. må være 72 timer gammel, for dem skal vi jo tjekke, siger Henrik Skyum i røret til DAGBLADET, som er kørelærer og indehaver af Skyum & Andersen.

- Men jeg er glad for, at vi kan åbne under forhold, hvor vi ved, at vores elever er blevet testet, tilføjer han og påpeger:

- Vi har et stort lokale hernede, så eleverne kommer ind med deres attester, spritter af og får tildelt en plads i lokalet med god afstand imellem. Og så skal de sidde med mundbind på under hele seancen. Det har fungeret fint.

Henrik Skyum oplyser også, at bilerne bliver sprittet af i forbindelse med køretimer, og at elev og lærer skal have mundbind på under hele køreturen.

Voldsom travlhed Den nye opgave med at kontrollere elevernes coronapas har dog medført ekstra arbejde for Henrik Skyum og sine kørelærer, forklarer han.

- Det er selvfølgelig lidt bøvlet, at vi skal kontrollere det. Jeg skriver til eleverne på forhånd, at de skal huske de her ting, så der er lidt mere arbejde i det. Men omvendt er vi bare rigtig glade for at komme i gang, lyder det fra Henrik Skyum, hvis elever ikke har kunne sidde bag rettet siden december, hvilket har medført en voldsom travlhed hos køreskolen.

- Vi har voldsomt travlt nu. Vi har selvfølgelig en naturlig begrænsning i forhold til, hvor meget vi kan skrue op for aktivitetsniveauet. Vi kan jo ikke køre 24-7, siger han og afslutter:

- Det er klart, at dem, som har været nogenlunde klar til en køreprøve i december, og som så fik den her ufrivilige pause, skal have lidt ekstra lektioner. Det er selvfølgelig meget individuelt, hvor meget der er brug for, og så langt, er vi ikke nået endnu.

Køreskolen Skyum og Andersen åbnede for to år siden, har 10 kørelærer og har adresse på Jernbanevej 1 ved stationen.