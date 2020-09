Et helt vognlæs kød væltede ved et hændeligt uheld. Foto: Presse-fotos.dk

Kød lå over det hele: Chauffør mistede herredømmet over lastbil

Ringsted - 22. september 2020 kl. 13:13 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En væltet lastbil fyldt med kød spærrede en central del af Østre Ringvej i Ringsted mandag eftermiddag i fem timer, for at brandvæsenet og politiet kunne rydde op uden at være i fare i myldretrafikken.

Med fra politiets hold var en specialist fra Tungtvognscenter Øst.

Uheldet skete klokken 12.47 på Østre Ringvej i rundkørslen, der forbinder ringvejen, indgangen til Kærehave Skov og kaserne Parkvej.

En lastbil kørte ad ringvejen mod nord, da dens chauffør, en 63-årig mand fra Rumænien, pludselig mistede herredømmet, så lastvognen væltede på vej ind i rundkørslen.

Tungvognsspecialisten fra Midt- og Vestsjællands Politi blev også tilkaldt for at undersøge lastbilen og uheldsstedet nærmere.

Konklusionen på det er, årsagen til uheldet ikke kan bindes op på overtrædelser af lovgivningen hverken i forhold til chaufføren eller lastbilen.

- Der er ikke fundet overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelser eller af regler for læsset, som chaufføren kørte med. Chaufføren var ikke påvirket af alkohol eller narko, der blev ikke overtrådt hastighedsgrænser. Chaufføren kørte altså ikke for hurtigt efter loven. Det, der dog kan udledes, er, at han har fejlvurderet, hvor hurtigt, han kunne køre i forhold til sættevognens tyngdepunkt, forklarer politiets kommunikationdsmedarbejder Camilla Broholm.

Der er tale om et hændeligt uheld. Chaufføren bliver derfor ikke sigtet for noget i forbindelse med uheldet.

- Det er det samme, som hvis du og jeg mister herredømmet over vores bil på anden vis end at overtræde loven. Hvis man bliver blændet af solen og rammer et vejtræ, bliver man heller ikke sigtet for noget, siger Camilla Broholm.