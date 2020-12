Købmandsfond støtter udsattes julehygge

- I en situation, hvor vi alle sammen er påvirket af Covid-19, er der ekstra brug for hygge og god julestemning. Det vil vi gerne være med til at sørge for, siger købmand Kasper Madsen i en pressemeddelelse.

Man har fået lov til at samle 50 udsatte mennesker til et julearrangement, og da økonomien er stram, er det altafgørende at modtage et så stort beløb i støtte. Med denne donation får man muligheden for at skabe en aften, med en fyldestgørende julemiddag og julegaver til en gruppe borgere, som normalt ikke er dette forundt.