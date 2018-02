Mandag eftermiddag var håndværkerne stadig i gang med at gøre foyeren til et showroom, hvor man får lyst til at finde en ny sofa. Samtidig gik de ansatte rundt og samlede de sofaer, der skal fylde rummet ud. Foto: Thomas Olsen

Køb din sofa fra kontoret

Ringsted - 07. februar 2018

Fredag åbner Sofakompagniet, der for nyligt flyttede fra Korsør til Ringsted, et showroom i foyeren på deres nye kontor.

- Da vi gik ind og så den foyer, så kunne vi se, at den kunne noget mere end bare at være et stort praletorv i et hovedkontor, siger Henrik Andersen, der er direktør for Sofakompagniet.

Han forklarer, at virksomheden alligevel gik med tanker om at oprette et showroom på Vest- eller Midtsjælland, men da han og Sofakompagniets to grundlæggere så foyeren i deres nye hovedkontor, besluttede de hurtigt at gøre Ringsted til hjemsted for både virksomhedens fjerde showroom i Danmark og hovedkontor for hele verden.

- Vi havde kig på, at Midtsjælland kunne være et interessant sted at have vores fjerde showroom, men at det kunne lykkes at forene det i den her bygning, det er fantastisk. Det er vi glade for, siger Henrik Andersen.

I showroomet kan man prøve sofaerne, se dem an og vurdere hvilket stof, man ønsker, inden man eventuelt bestiller en ny sofa i showroomet eller hjemme foran computeren.

Når butikken åbner på fredag klokken 15.00 vil der være goodiebags de første 50 kunder, og showroomet vil også holde åbent lørdag og søndag mellem 10.00 og 14.00.

De sædvanlige åbningstider vil være fra 13.00 til 18.00 mandag til fredag.