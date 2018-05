Et voldeligt opgør mellem to brødre endte med betingede straffe til dem begge i Retten i Roskilde. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Knivstik og bid giver voldsstraffe til brødre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knivstik og bid giver voldsstraffe til brødre

Ringsted - 15. maj 2018 kl. 16:26 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillebror trak en ulovlig kniv og stak storebror i halsen med den.

Storebror satte tænderne i lillebrors finger og efterlod et bidemærke.

Sådan sluttede en familiefest med et opgør på pladsen ved en F24-tank i Ringsted.

Nu har begge brødre hver en voldsdom stående på deres straffeattester, skriver DAGBLADET Ringsted.

I dag er brødrene henholdsvis 23 og 20 år gamle.

Ifølge dombogen fra Retten i Roskilde var de på vej hjem i bil fra en familiefest natten til den 25. juni 2017.

Brødrenes far kørte, og storebroderens kæreste var også med.

I retten forklarede storebroderen, at en uheldig blanding af alkohol og medicin fik det til at »slå klik« for ham i bilen, og han begyndte at svine de andre til.

Lillebroderen, der også var beruset, bad faderen om at køre ind på F24-tankens forplads for at sætte storebror af.

Da lillebror forsøgte at trække storebror ud af bilen, svarede den ældste igen med at bide den yngste i fingeren.

Ude på pladsen fortsatte storebror med sparke og slå sin bror.

Lillebror tog sin foldekniv og stak sin storebror i halsen med det resultat, at storebror fik en flænge, der måtte limes og sys på sygehuset.

I retten var lillebror tiltalt for grov vold og for overtrædelse af knivloven.

Lillebror nægtede sig skyldig med henvisning til, at der var tale om lovlig nødværge.

Men biddet og sparkene står ifølge retten slet ikke mål med, at lillebroderen trak en kniv og stak sin bror.

Retten afviser derfor, at der var tale om lovlig nødværge.

Lillebroderen fik derfor fire måneders fængsel, der dog blev gjort betinget på grund af flere formidlende omstændigheder.

Lillebror skal derfor ikke afsone de fire måneder, hvis han opfører sig lovligt i en prøvetid på et år og desuden udfører 100 timers samfundstjeneste.

For sin del af volden fik storebror 40 dages fængsel, der blev gjort betinget af, at han holder loven i en prøvetid på et år og udfører 60 timers samfundstjeneste.