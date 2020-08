Knivstikkeriet på Roskildevej blev pludselig meget synligt for store dele af bydelens borgere, da flere politibiler, ambulance og lægehelikopteren kom farende, og Roskildevej blev spærret af, fordi den formodede gerningsmand tog flugten. Foto: Hans-Henrik Lærke

Knivoffer var døden nær: Tiltalt mand forvirret i retten

Steakkniven lå på sengen på et quiltet, hvidt tæppe med blomstermotiv, da politi, ambulance og lægehelikopter ankom til et hus på Roskildevej i Benløse den 4. maj i 2019.

I går, tirsdag, begyndte sagen mod en nu 22-årig mand tiltalt for drabsforsøg på en nu 58-årig kvindelig beboer i et af husets udlejningsværelser.

Kniven i sig selv lignede ikke et farligt våben, da anklageren viste kniven, pakket ind i et plastikrør, frem til dommere og nævninge i Retten i Roskilde.

Et klart motiv til det voldsomme overfald kom ikke frem.

Den 22-årige mand virkede forvirret og gentog adskillige gange, at han er styret af sin far, der har magt over alle mennesker og sender ham koder gennem fjernsynet.