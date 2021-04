Det er ikke noget problem at bekende kulør for Otto Krog.

Knap 100-årig tager stikket hjem

- Landbrug blev mit liv. Det var et liv med arbejde. Der var ingen maskiner. Det var fra tidlig morgen, og normalt havde vi vel fyraften ved seks-syv-tiden. Sådan var det jo, siger 99-årige Otto Krog, som rask, frisk og rørig tager imod på hjemmeadressen på Kaserne Parkvej i Ringsted.

Han er kvik i bemærkningen og munter. På mandag fylder han 100 år, men han kunne godt have bildt skribenten ind, at det var en 80-års dag, der ventede forude.

- Kom og sæt jer og få en tår kaffe og et stykke kage, siger Otto Krog, da han har set journalist og fotograf an.

Han har været begunstiget med et godt liv, synes han.

Otto Krog blev lykkelig gift med fru Else i 1947. De fandt samme år Kildegården, som godt kunne trænge til et par kærlige næver, men til gengæld på sigt kunne brødføde hele familien.

- Det var en gammel forsømt gård dengang. Der var ståtag på - officielt. Men jeg opdagede, at det regnede godt igennem det, griner han.

Naboen, der var tækkemand, blev hyret til opgaven. Til alt held havde svigerfaderen lige høstet rug dét år, så stråene herfra blev lagt på taget - og så var det slut med at blive gennemblødt inden døre.

På det tidspunkt lå der et kommunekontor - i et privat hjem - lidt nede ad vejen. Haraldsted-Allindemagle Kommune var endnu ikke blevet en del af storkommunen Ringsted.

Heldigvis blev afgrøden bedre efter nogle år. Og den dækkede den voksende familiens behov. Otto Krag og hans kone kunne blive på gården uden - som så mange andre i landbrugets kriseår - at skulle ud og arbejde ved siden af.

Trods det hårde arbejde har Otto Krog også dyrket gymnastik og folkedans hele livet. Til sidst var det stolegymnastik. Først for halvandet år siden måtte han stoppe. Han blev undervejs også formand for både forsamlingshuset, menighedsrådet og Brugsen. Mere eller mindre imod sin egen vilje, tilføjer han tørt.

- De er mere øvede i spillet. Men det går fint, nikker den snart 100-årige med et glimt i øjet.

I 1994 var knæene så dårlige, at det var slut med gården, som blev solgt.

Otto og Else rykkede til Ringsted. Otto så sig ikke tilbage, for med de dårlige knæ var det umuligt at arbejde. Til gengæld kunne han hyppigt tage ud og hjælpe sønnen på Krogagergård.