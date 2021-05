En kun 13-årig dreng sad på førersædet af sin fars bil med en joint i hånden. Men politiet gjjorde flere opsigtsvækkende fund, da de ransagede bilen og drengens værelse. Foto: THOMAS OLSEN

Knaldet af politiet: 13-årig bag rattet med joint og digitalvægt

Ringsted - 19. maj 2021 kl. 12:37 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

En kun 13-årig dreng har tilsyneladende haft en forretning kørende ved siden af livet som skoleelev.

I hvert fald gjorde politiet et usædvanligt fund, da man midt på dagen snuppede den 13-årige dreng siddende på førersædet af en bil med en hashjoint i hånden, som han dog hastigt kastede fra sig, da ordensmagten pludselig dukkede op. Det skulle vise sig, at den 13-årige efter alt at dømme havde flere lovovertrædelser på samvittigheden. Det stod klart efter politiet nåede frem til stedet og fik undersøgt sagen.

Det hele startede tirsdag klokken 11.37, da en politipatrulje med tilhørende narkohund kørte ind på en parkeringsplads på Ahorn Allé i Ringsted.

Betjentene undrede sig over det syn, der mødte dem. En kun 13-årig dreng fra Ringsted sad på førersædet i en bil, som holdt med motoren tændt på parkeringspladsen. Omkring bilen stod to jævnaldrende drenge, ligeledes fra Ringsted.

Da drengen på førersædet fik øje på lovens lange arm, smed han som nævnt hashjointen fra sig. Bilen viste sig at tilhøre den 13-årige drengs far. Drengen erkendte, at han havde taget nøglen derhjemme. Han nægtede dog, at det var ham, som havde kørt bilen hen til parkeringspladsen.

Havde hash og kontanter på sig Drengene blev visiteret, da betjentene mistænkte, at de havde røget hash.

Den 13-årige blev ved visitationen fundet i besiddelse af 32 gram hash, en digitalvægt og flere 100-kronesedler i kontanter. Han blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

Hash, vægt og penge beslaglagde politiet. Kontanterne, fordi de formodedes at være udbytte fra hashsalg. Den 13-årige blev tilbageholdt, da han var mistænkt for at køre uden kørekort i påvirket tilstand. En narkometertest viste positiv for hash, så han blev taget med, for at få udtaget en blodprøve. De to andre drenge havde intet ulovligt på sig, og den ene, en 14-årig lokal dreng, blev vist væk fra stedet af politiet.

Den sidste dreng, som senere viste sig at være en 14-årig dreng fra Ringsted, nægtede at oplyse hvem han var. Så han blev tilbageholdt og taget med til politistationen, så politiet kunne afklare hans identitet. På politistationen fik politiet oplyst et telefonnummer til drengens mor, så hans identitet blev fastslået. Han blev sigtet for ikke at ville oplyse sit navn til politiet og blev senere overdraget til sin mor.

Fandt hashpapir og poser på værelse Men sagen var ikke slut endnu for politiet:

Patruljen ransagede bagefter den 13-åriges værelse med en narkohund. Her snusede hunden sig frem til folie, som havde været anvendt som emballage til hash. Der blev også fundet nogle pølsemandposer. Der blev ikke fundet narko eller andet ulovligt ved ransagningen, som blev overværet af den 13-åriges mor. Den 13-årige og nøglen til familiens bil blev herefter overdraget til moren.

De to sigtede er under den kriminelle lavalder og kan ikke straffes i sagerne. Deres sager vil blive overdraget til de sociale myndigheder.

Atypisk sag - Det er atypisk, at vi ser så unge drenge, der laver noget så groft som det her og har de mængder af hash på sig, som, man får indikation på, var til videreformidling. Det er heldigvis et særsyn, siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Hun bekræfter dog, at politiet har mødt den ganske unge dreng før:

- Det er en person, som politiet har haft kontakt til tidligere. Der har også været tidligere sager omkring narkobesiddelse.

- Det er heller ikke hverdagskost, at politiet møder så unge personer, der ikke vil oplyse deres navn og heller ikke vil medvirke til de ting, der skal ske. Det er også derfor en dreng bliver taget med ind. Vi skal være sikre på, hvem vi har talt med, siger Charlotte Tornquist. Sagen oversendes til de sociale myndigheder. Herefter skal der tages stilling til, om sagen skal for Ungdomskriminalitetsnævnet.