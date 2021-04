Se billedserie Tømrermester Simon Fjord er gået sammen med to andre lokale, Bjarne Brandt Pedersen og Morten Hassel Madsen i Svendskjær Byg, der opfører klyngehuse på Præstevej i Benløse. Foto: Thomas Olsen

Klyngehuse skyder op overfor skole

Ringsted - 29. april 2021

Benløse: Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten på de nye klyngehuse, der er ved at blive bygget på Præstevej 16-20 i Benløse. Det understreger tømrermester Simon Fjord, som er den ene at de tre partnere, der står for projektet.

Foruden Simon Fjord er Bjarne Brandt Pedersen, der tidligere har haft sit diamantboringsfirma på området samt VVS ingeniør Morten Hassel Madsen. De tre er gået sammen i Svendskjær Byg, som vil opføre klyngehuse på området.

Navnet Svendskjær dækker over, at der for år tilbage lå en gård på området, der hed Svendskjær.

De syv klyngehuse bliver på hver 185 kvadratmeter i to plan. Der er desuden 20 kvadratmeter integreret garage samt tagterrasse på husene. De seks bygges som dobbelthuse på 800 kvadratmeter grund og det 7. ligger for sig selv.

Husene bygges uden genkig til naboen, så man ikke føler sig overbegloet. Sidder man på tagterrassen, er der udsyn til et grønt areal ved siden de nye boliger, og dette område er fredet, oplyser Simon Fjord. Vender man blikket i den modsatte retning er der udsyn til kirken og Benløse by. Byggeriet ligger overfor Byskovskolen, afdeling Benløse.

Husenes ydre er lavet ud fra gældende lokalplan og bliver med mørke sten med facadeskifer.

Indvendig kan huskøberne selv modellerer huset efter ønsker og behov, og her er der masser af muligheder. Man kan for eksempel vælge to ekstra børneværelser.

Svendsjkær Byg ApS er ved at opføre to prøvehuse nu, og de forventes at være færdige omkring sommerferien. De opføres i traditionelle byggematerialer, men med de fem andre huse, kan køberne vælge at få bygget mere klimavenligt med trækonstruktioner.

- Det er lidt dyrere med træ, for der er flere arbejdstimer i det, men man får et bedre indeklima og det er CO2 neutralt, fortæller Simon Fjord, der er i gang med at rejse de første huse.

Alle huse bliver isoleret med træfibre.

- Vi vil gerne bygge noget ordentligt fra starten. Huset er lavet færdigt med ordentlige materialer, understreger Simon Fjord.

Det er ikke nødvendigt med tilkøb, for at huset kan stå færdigt. De bygges, så de er indflytningsklar.

- Det er dyrene, end hvis man vælger et standardhus, for man får nogle gode, gedigne materialer. Det er meget vigtigt, at det bliver bygget på en ordentlig og konstruktiv måde, siger Simon Fjord.

De tre partnere i Svendskjær Byg ApS, er alle er lokale. De kan med deres forskellige kompetencer hjælpe hinanden og byde ind med forskellige ting.

Simon Fjord, der har været selvstændig tømrermester siden 2006 lægger stor vægt på sin lokale forankring, og at han primært har opgaver lokalt. Han har bygget huse, lavet mange tilbygninger, tagrenoveringer samt skiftet vinduer. Han lægger meget vægt på det gode, danske håndværk.

- Kvaliteten for os er det vigtigste, fastslår Simon Fjord.

Han vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. For ham hænger kvalitet og pris sammen. Det gælder naturligvis også de nye klyngehuse .

Simon Fjord bruger gerne meget tid hos kunden med rådgivning. Desuden sørger han hele tiden for at være opdateret med byggereglementer.

De nye klyngehuse forventes at være færdige omkring sommerferien. De efterfølgende syv bygges, efterhånden kunderne kommer. De sælges gennem EDC Selandia, og her kan man se, hvordan de kommer til at se ud.