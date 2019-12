Klumme: En by i forandring

Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 31. december 2019 kl. 12:45 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved udgangen af 2019 er ti'erne som bekendt snart fortid.

Et nyt venter forude med store planer for Ringsted: Et ambitiøst business-område skyder op i byens pendlervenlige zone, Bane Danmark er på sporet af et nybygget hovedsæde ved jernbanerne, og ifølge prognosen ventes 102 boliger i gennemsnit at rejse sig årligt for at kunne følge med tilflytning og babyboom.

Som ny i byen (arbejde, ikke bopæl) oplever jeg et Ringsted i stadig forandring fra gammel industriby til en attraktiv by for børnefamilierne.

Dem, der vil væk fra den toværelses lejlighed i fjerde baggård og ind i relativt billigt hus i landlige omgivelser. Eller bare dem, der vil til en lilleby med og midt i mange muligheder, som sloganet lokkende lyder.

Men udover kvadratmeterprisen er her også udfordringer, der skæmmer.

Mangel på praktiserende læger, butiksdød og en bundranget erhvervsvenlighed plager Ringsted som så mange andre danske provinsbyer langsomt kværkes i københavneri, ilde infrastruktur og et handelsliv, der i højere grad er rykket online.

Mange i Ringsted beskylder det langvarige arbejde med klimasikring- og tilpasning af Sct. Hansgade og Torvet sammen med outletcenteret og Ringstedet som handelslivets store bussemand, men virkeligheden er langt mere nuanceret.

På DAGBLADET forsøger vi i hvert fald at formidle den så nuanceret, at den uforklædte sandhed (hvis den ellers findes) træder frem.

Det er svært, nogen gange sjovt, men oftest nødvendigt. I, kære læsere, skal jo helst kunne danne jer en mening ud fra, hvad vi skriver. Og det skulle gerne ske, før vi har truffet vores egen.

Når man kigger tilbage på tiåret, har det i hvert fald ikke gået stille for sig.

Olielækkende 30-års peberkværne og nøgne nissepiger har masseret lattermusklen, mens forargende systemsvigt og dødsens alvorlige ulykker og drab har gjort det helt modsatte.

Som dagbladsjournalist beskæftiger man sig med det hele og kan på en almindelig arbejdsdag jonglere mellem nissepiger og moderdrab.

Den spinkle fællesnævner mellem de to historier er, at begge - udover alle politinotitserne om villaindbrud og røveri selvfølgelig - er blandt de mest læste i løbet af de sidste ti år på DAGBLADETS Ringstedside.

Eller rettere de sidste syv år. For det har desværre ikke været muligt at trække data, om hvor meget I har klikket fra før 2013. Så her kommer en liste over, hvordan Ringsted fra 2013 til nu har set ud i DAGBLADETs spalter.

Der er stadig mange historier at skrive og ligeså mange spørgsmål at stille - og vi håber, at I også fremover vil følge med i avisen, på nettet eller på de sociale medier.

For selvom DAGBLADET ikke altid kan love, at vi er dér, hvor du er, er vi altid lige i nærheden.

Godt nytår.