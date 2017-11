Det store, gamle ahorntræ, der står mellem Sognegården og Sct. Bendts Kirke, skal fældes i den nærmeste fremtid. Træet er et såkaldt »højrisikotræ«, og Ringsted Kommune har derfor givet dispensation til at fælde det gamle træ, der ellers er fredet i lokalplan 119. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Klosterlunden bliver et gammelt træ fattigere

Bag den gamle sognegård stod træet og passede sig selv i mange år, men da et voldsomt, omend kortvarigt, stormvejr raserede Klosterlunden i starten af oktober, gik det voldsomt ud over den gamle ahorn.

Han har på vegne af Ringsted Sogn anmodet om at få lov til at fælde det gamle ahorntræ, der ellers er markeret som »bevaringsværdigt« i lokalplan 119.

Grundet risikoen for nedstyrtende grene har Ringsted Kommune valgt at give dispensation fra lokalplanen, hvis Ringsted Sogn vel og mærke sørger for at plante et nyt ahorntræ.