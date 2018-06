Se billedserie Der var rigeligt med biler på Dronning Margrethes vej, da DAGBLADET kiggede forbi. Foto: Yngve Saxil Andersen

Klimasikring giver skilteudfordringer

Ringsted - 09. juni 2018 kl. 09:07 Af Yngve Saxil Andersen

Der er fortsat fuld gang i klimasikringsarbejdet i Nørregade. Arbejdet betyder spærrede veje og ændringer i skiltningen. For enden af Nørregade, hvor Bøllingsvej og Dronning Margrethes vej, sættes bilisterne i øjeblikket på prøve af den nye skiltning på vejene, for Bøllingsvej er blevet spærret, med undtagelse af ærindekørsel, Nørregade er spærret ved Sct. Bendts gade og Dronning Margrethes vej er, som den plejer at være, lukket for gennemkørsel.

Derfor vil trafikanter, der ikke skal ind og handle i midtbyen eller som ikke har noget ærinde, ikke anden mulighed, end at køre ned af Nørregade og vende på parkeringspladsen ved Parkstræde.

Problemet med den nuværende skiltning er, at bilisterne først, når de når frem til Bøllingsvej finder ud af, at vejen er spærret. Spærringen af Bøllingsvej for trafik udover ærindekørsel skyldes blandt andet bustrafikken.

- Ændringerne i trafikken, er lavet for at tilgode se dem, der ikke kan komme frem med andet end bus og for dem, som bor på Bøllingsvej, fortæller projektleder på anlægsarbejdet Claus Christensen.

Den nye skiltning har dog medført en række problemer, blandt andet kunne DAGBLADET observere en øget trafik på Dronning Margrethes vej, hvor det er forbudt at gennemkøre.

- Det har altid været forbudt at køre igennem Dronning Margrethes vej. Desuden, er dem som kører ned igennem byen via enten Bøllingsvej eller Nørregade som regel nogen, der har et ærinde f.eks. at handle, derfor ville en eventuel ændring af skiltningen være for at hjælpe dem, der ikke er kendt i byen, men så har vi problematikken med at tilføje yderligere informationer til den nuværende skiltning, hvilket måske ville kunne medfører forvirring, hvilket vi på alle måder ønsker at undgå, fortæller han.

Han vil dog gerne tage en snak med politiet for at se, om den nuværende skiltning kan optimeres, således at bilisterne ikke skal køre forgæves.

- Jeg vil tage det op med politiet for at se, om der er problemer med den nuværende skiltning og om den eventuelt skal laves om, siger han.

- Det kunne muligvis være ved at rykke et skilt længere op mod indkørselsvejen, men vi skal også undgå, at få det til at se ud som om, at det på ingen måde er muligt at komme ned til byen og handle, uddyber han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiets vejkontor.