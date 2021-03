Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klage til Ankestyrelsen: Tiden blev brugt som faktor

Ringsted - 19. marts 2021 kl. 17:01 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Maria Nybo Middelhede klager over afgørelse med en række begrundelser og henvisninger.

Der henvises til Sygedagpengeloven, løbende siden marts 2020 har fået tilføjelser som følge af, at Folketinget har suspenderet forbrug af sygedagpenge samt overgang til jobafklaring.

»I mit tilfælde har man bevist forsøgt at omgå denne midlertidige lovgivning. Jeg er omfattet af sygedagpengelovens §26g.«, skriver Maria Nybo Middelhede i sin klage.

Hun fortsætter:

»Jobcentret har usagligt anvendt tiden som faktor i et forsøg på at få egne omkostninger reduceret mest muligt. Dette er sket ved ikke at træffe afgørelse om revurderingstidspunktet i februar måned (sygedagpengelovens §25), men bevist udskyde det til marts for at undgå at overholde §26g, og yderligere sætte meget korte tidsfrister for partshøring i marts måned og herunder nægte min og min arbejdsgivers begæring om udsættelse med henblik på konsultation ved min egen læge samt følge egen læges plan.«

Så bort fra lægeudsagn

Hun henviser i klagen til, at afgørelsen også ville være forkert, hvis corona-regler ikke havde spillet ind:

»Afgørelsen begrunder afslag på forlængelse i forhold til §27, stk. 1, nr.2-3 i modstrid med sig selv og uden relevant inddragelse af Ankestyrelsens principafgørelse 39-20). Generelt har man valgt at komplet se bort fra læger og specialister udsagn.«

Desuden klages der over selve sagsbehandlingen, såsom at et ønske om at udsætte partshøringsfristen blev afvist og at begrebet »jobafklaring« ikke blev brugt som en rettighed, men som en sanktion, som reelt presser delvist syge borgere til at fuldtidsraskmelde sig. Desuden er der ikke foretaget en individuel vurdering, fremgår det af klagen.

Kontakt til arbejdsgiver

Maria Nybo Middelhede mener heller ikke, at Ringsted Kommune har levet op til sit ansvar for at vejlede hende om lovgivning og klagemuligheder, i stedet har vejledningen været direkte misvisende, pointerer hun.

Sidst med ikke mindst klages der over kommunens kontakt til arbejdsgiveren undervejs i forløbet.

Hun beder Ankestyrelsen om at behandle sagen

»Ringsted Kommune vil formentlig - og forhåbentlig - ønske at ændre sin afgørelse af egen drift. Hvis ikke, vil Ankestyrelsen formentlig af flere årsager hjemvise sagen til fornyet behandling. Jeg beder dog under alle omstændigheder Ankestyrelsen realitetsbehandle min klage. Dette skyldes, at sagen især vedr. hjemmelsgrundlaget har og kan få yderligere principiel betydning ved indsættelse af kommende bestemmelser i sygedagpengelovens § 26h, §26i, §26j, §26k osv.«

