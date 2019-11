Se billedserie NKS Skateboards er lavet af certificeret canadisk træ. Foto: Jens Wollesen

KiteDanmark åbner Europas største skaterbutik i Ringsted

Ringsted - 20. november 2019 kl. 12:40 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et rent slaraffenland venter for skatere, surfere og andre med interesse for action-sport når KiteDanmark, EuroSkateShop, åbner Europas største butik af sin art på lørdag på Odinsvej 19 i Ringsted.

KiteDanmark, EuroSkateShop, har eksisteret siden 2009, og brødrene Thomas og Anders Schødt har i forvejen en butik på 250 kvadratmeter i København, som fortsætter.

Den nye forretning på 1500 kvadratmeter i Ringsted har højt til loftet, da den er etableret i en tidligere lagerhal.

Tomas Schødt er den ene af brødrene bag Kitedanmark,

som åbner på lørdag. Han er selv surfer og har

således god kendskab til varerne.



Brødrene kender til Ringsted, fordi de selv har kørt til Ringsted Outlet for at handle, og så regner de også med, at folk gerne vil køre til Ringsted for at handle i KiteDanmark.

Lige nu sælger KiteDanmark i 13 lande. Kunder kører langt for at handle i butikken i København. Der kommer også kunder fra Norge og Sverige. Foruden skateboards og surfudstyr finder man også løbehjul, BMX cykler, udstyr til kitesurfing, beskyttelsesudstyr, rulleskøjter, snowboard og meget andet.

- Vi er kendt for et godt udvalg og for gode priser, siger Tomas Schødt.

Målsætningen er flere butikker Den nye lokation i Ringsted giver KiteDanmark nye muligheder. Firmaet har i alt 5600 kvadratmeter her. I øjeblikket har firmaet små 4000 varenumre, og det bliver nu muligt at tage flere vare ind og præsentere mere i butikken.

- Tanken er, at hvad kunderne kan se online, kan de også se her, og så kan de komme ud at føle og røre, oplyser Tomas Schødt og tilføjer:

Der er mulighed for at få professionel vejledning,

når der skal købes skateboard.



- Vi har mulighed for at give kunderne en kæmpe oplevelse ved at komme i butikken, mener Tomas Schødt.

Kunderne kan se frem til gode priser, fordi alle mellemled er skåret væk og dermed er det muligt at holde priserne i bund. Volumen har også indflydelse på prisniveauet. Når firmaet for eksempel bestiller løbehjul hjem, så kommer der fire container - 2500 stykker ad gangen. Varerne importeres fra blandt andet USA, Frankrig, Australien og Kina.

Er selv surfere Tomas og Anders Schødt er selv surfere og har været det i alle årene. Når de var ude i verden og surfe, erfarede de, at der var masser af godt udstyr at få, bare ikke her på disse breddegrader.

Det var årsagen til, at de etablerede KiteDanmark, så alle har mulighed for at få godt udstyr. Når de rejser rundt, finder de frem til populære produkter, og dem får de til Danmark.

Kunderne bliver betjent af personale, som kender til produkterne.

- De ansatte er vant til at bevæge sig ude i miljøet. De dyrker alle action-sport i fritiden, fortæller Tomas Schødt.

Der er ind til videre ansat 15 medarbejdere i Ringsted, og Tomas Schødt regner med, at der kommer yderligere tre til fem nye medarbejdere.

Åbningsfest Åbningen markeres på lørdag med pølsevogn, rockmusik og naturligvis gode tilbud.

På Black Friday 29. november går det løs igen med gode tilbud. Tomas Schødt har et håb om, at kunderne vil ligge i kø den fredag.

KiteDanmark har åbent alle ugens dage fra klokken 10-18.