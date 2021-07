Se billedserie Kirsten Jensen har haft køkkenhave siden hun var 18 år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kirsten vil udbrede sin haveglæde til andre

Ringsted - 01. juli 2021 kl. 08:45 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Mange, der dyrker deres egne grøntsager hænger formentlig fast i gamle traditioner, hvor kartofler og grøntsager helst skal stå i snorlige rækker. Men sådan behøver det ikke at være. Hos Kirsten Jensen i Vetterslev, er der firkantede bede og ind imellem bønner, asparges og andre grøntsager, står der blomster.

Honningurten ser man tit forvildet i grøftekanter og på affaldspladser, men den er godt at have i urtehaven. Den er god til at tiltrække bier og svirrefluer. Bierne er vigtige for bestøvning og svirrefluer æder lus.

Kirsten Jensen, der bor på Ømarksvej 40, er køkkenhaveentusiast, og hun har dyrket grøntsager i over 40 år. Hun har en baggrund som agronom og har mange års erhvervserfaring indenfor fødevarer, både kød og grøntsager. Hun er nu gået på tidlig pension, og har planter om etablere en konsulentvirksomhed, der udbyder hjælp til haveejere.

- Jeg har haft et meget stressende job. Jeg har brugt haven til at stresse af, fortæller Kirsten Jensen.

Hun kan godt lide at lave noget kreativt og får samtidig noget ud af det, som smager godt.

- Jeg har nogle år tænkt, at jeg kunne godt tænke mig at udbrede glæde ved havebrug, siger Kirsten Jensen.

- Det er ikke noget man bare gør. Man skal vide noget om det, siger Kirsten Jensen.

- Det er med at få gjort det på den rigtige måde, så det bliver en succes, mener hun.

Hvis man har jord, er køkkenhave noget alle kan kaste sig ud i. Man kan eventuelt begynde med et højbed med salat, bønner og squash, som giver noget. Så kan man altid udvide det med for eksempel kartofler og kål.

Kirsten Jensen har tænkt sig at begyndt sin konsulentvirksomhed næste forår, men allerede i år kan man komme til åben køkkenhave den 31. juli klokken 13-15 for at se, hvilke muligheder, der er for dyrkning og indretning. Så er der mulighed for at forberede sig til at gå i gang i foråret.

Tanken er, at Kirsten Jensen vil besøge kundens have og forventningsafstemme drømme og realistiske muligheder. Hun vil udarbejde en skitse til en haveplan, som kunden selv kan føre ud i livet. I løbet af sæsonen kommer hun på konsulentbesøg og kunden kan besøge Kirsten Jensen have og få tips og idéer.

Kirsten Jensens have på Ømarksvej er økologisk og dermed indrettet med tanke på at dele med de nyttige bier og andre gode insekter.

Kirsten Jensen har heste og gøder med hestepærer. Jorden i køkkenhaven bliver udnyttet flere gange i løbet af sæsonen. Eksempelvis bliver der plantet salat, hvor de første kartofler har stået. Når salaten er spist, bliver der planter græskar. Dermed bliver køkkenhaven ikke så bar i løbet af sommeren, efterhånden, som grøntsagerne er høstet.

Ind imellem planterne sætter Kirsten Jensen blomster, nogle af dem sår sig selv, så de står lidt hist og pist. Det vigtige er, at de tiltrækker bier og nyttige insekter.

Køkkenhaven hos Kirsten Jensen er indrettet med både højbede og lavbede. Lavbede er en god idé i forhold til snegle, for det kan sættes snegleværn op. Desuden er de nemmere at etablere i forhold til højbede.

Foruden grøntsager er der også krydderurter og bær i haven.

- Om sommeren kan vi stort set leve af have og høns, siger Kirsten Jensen.

Uønskede dyr i køkkenhaven oplever Kirsten Jensen som alle andre haveejere, og derfor er der sat net op om nogle af bedene. Det er for eksempel kålene, som skærmes mod kålsommerfugle. Porrerne er også skærmet af, og det skyldes, at der er kommet løgminerfluer, som lægger æg og ødelægger planterne. Løgminerfluen er ret ny her på Sjælland. Den kommer fra Syddanmark, og det er først nu, den er blevet et problem her.

Med hensyn til ukrudt, så forsøger Kirsten Jensen at begrænse det ved at lægge afklip fra græsplænen rundt om planterne. Det holder på fugten, er ukrudtshæmmende og så kan ormene godt lidt det.

Kirsten Jensen kan godt lide at eksperimenterer i sin køkkenhave, og prøver gerne nye ting af.

- Jeg går meget op i sorter og køber frø i et svensk firma. De er økolgiske og de er robuste, så de kan gro i vort klima, fortæller hun.

Hun har altid dyrket økologisk, og det kan sagtens lade sig gøre at få noget ud af det, uden brug af gift.

Sidste år havde hun en kedelig oplevelse i sit drivhus, idet hun havde gødet med hestepærer, som fik planterne til at vokse helt vildt og de blev deforme. Det skyldes, at hestene havde fået noget wrap, der havde været sprøjtet.

- Det lignede Tjernobyl, berette Kirsten Jensen.