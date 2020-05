- Vi ved fra hilsner på Facebook og mails, at rigtig mange af vores faste kunder virkelig har savnet os den sidste måned. Og vi har savnet dem, lyder det fra butikschef Louise Jensen. Butikken i Nørregade fra i dag har helt normale åbningstider. Pr-foto

Kirppu er genåbnet

Der er gået tæt på to måneder, siden Danmark for at reducere smittefare med Covid-19 virus lukkede ned midt i marts.