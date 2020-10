Se billedserie Kirkeværge Johannes Hansen (tv.), menighedsrådsmedlem Karin Egeberg og sognepræst Jacob Broholm Møller glæder sig over donationen fra fondene bag Sjællandske Medier. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Kirkeskov får støtte til borde og bænke

Ringsted - 03. oktober 2020 kl. 10:14 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Fondene bag Sjællandske Medier donerer 10.000 kroner til Nordrupøster menighedsråd. Pengene skal bruges til indkøb af bord- og bænkesæt til den lokale kirkeskov.

Den 11,5 hektar blandede skov tæt ved Nordrup Kirke blev indviet for fire år siden af Nordrupøster menighedsråd.

Skoven blev tegnet af den lokale skovejer Søren Paludan og rejst som erstatningsskov i forbindelse med opførelsen af supersygehuset i Køge.

- Vi er glade for resultatet med de mange snoede stier. Det var også godt, at vi insisterede på at få lagt nogle robuste stier som det første. Det betyder, at vi også har fuld tilgængelighed for dårligt gående og borgere med rollator eller kørestol, siger kasserer i menighedsrådet Karin Egeberg.

Nu er træerne efterhånden blevet så høje, at man begynder at føle, at man rent faktisk er i en skov.

- En af vores næste opgaver er at få en lokal skovmand til at komme ud og tynde ud i træerne, forklarer kirkeværge Johannes Hansen.

Han har ellers selv påtaget sig mange af de praktiske opgaver med at vedligeholde skoven.

- Jeg slår græsarealerne cirka en gang om måneden og så sørger jeg også for at holde vores gangstier pæne. Vi har for nylig fået lagt slotsgrus på samtlige stier, og det er vi rigtig glade for, fortæller den aktive kirkeværge.

Karin Egeberg hjælper også gerne med at male og klare andre praktiske opgaver. Blandt dem er opgaven med at søge diverse fonde om støtte til de mange nye ideer, som følgegruppen kommer på.

- Vi har søgt rigtig mange fonde undervejs og selv om vi har fået mange afslag, har vi også fået støtte til mange fine tiltag og senest altså penge til borde og bænke. Det er vi meget taknemmelige for, siger Karin Egeberg.

De nye borde og bænke skal kunne bruges af alle skovens mange besøgende. Det kan være skoleklasser, der er på tur, spejdere, som overnatter i telte, og familier, som tager picnickurven med på skovtur.

- Vi holder også arrangementer for sognets borgere.Blandt andet inviterer vi til grillaften fire gange i løbet af sommeren og vi plejer også at markere Skovens Dag, forklarer Johannes Hansen.

Efter skoven er rejst er der blandt andet anlagt en smuk bålhytte med en stor grill og senest en lille sø.

- Vi får hele tiden nye ideer, og så går vi ellers i gang med at søge penge for at kunne realisere dem. Vores næste ønske er nogle fitness-redskaber og poster med QR-koder til orienteringsløb, fortæller Karin Egeberg.