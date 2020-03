Kirker er ikke lukkede - de er gået på nettet

I krisetider får mennesker behov for at søge trøst og opmuntring. Her har kirkerne altid spillet en vigtig rolle, men hvad så nu, når de er lukket? Svaret er: Kirkerne er ikke lukket. Præster er bare blevet endnu mere digitale, end de var i forvejen, og bruger nu flittigt de sociale medier til at være til stede og samle folk foran skærmene i stedet for på kirkebænkene.

Det gælder for eksempel i landsognet Haraldsted-Allindelille nord for Ringsted og i bysognet Ringsted Sogn.

- Kriser er ikke enden. Det er en overgangsfase, hvor vi bliver nødt til finde på nye måder at gøre tingene på. Vi har redskaberne til det med de digitale muligheder. Det er bare et spørgsmål, hvordan vi bruger dem, siger sognepræst Mette Marbæk i Haraldsted-Allindelille.

I Ringsted Sogn deles tre af præsterne om hver dag at lægge en bøn, en kort andagt, en salme eller andre opmuntrende ord ud på facebook.

- Jeg er glad og taknemmelig for, at vi har digitale medier, fordi vi via dem holder folk opdateret om, at vi er der for dem, siger sognepræst Otto Lundgaard.

Han oplever, at initiativerne tages godt imod.

- Ringsted Sogns facebookside har 800 følgere, og det tal er stigende. Det ser jeg som et billede på et behov for, at vi kan være sammen i et fællesskab på en anden måde, nu hvor man ikke kan gå ind i kirken og tænde et lys eller bede en bøn, siger Otto Lundgaard.