Kirkens Korshærs genbrugsbutik genåbner i Ringsted

Baggrunden for den lange nedlukning er, at de mange frivillige, der driverbutikken er i aldersgruppen 60-80 år. Derfor er mange i medarbejdergruppen særligt sårbare overfor coronavirus.

For at gøre genåbningen mulig er der sket en række tiltag for at gøre det sikkert for medarbejdere og kunder. Der er lavet afstandsmærker, opstillet håndsprit, skabt bedre plads mellem reoler og opsat plexiglas ved kassen.