Maurizio Mosconi, der er kok og indehaver af Italy Italy i Ringsted, skal lave mad til socialt udsatte, når Netto og Kirkens Korshær inviterer til julefrokost den 27. december. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kirkens Korshær og Netto inviterer udsatte til julefrokost

Ringsted - 16. december 2017 kl. 10:28 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mad skal spises, og derfor vil over 100 Netto-butikker donere overskudsmad til en række organisationer i julen.

Sammen med Kirkens Korshær inviterer fødevarekæden op mod 1.000 socialt udsatte mennesker og børnefamilier til julefrokost i juledagene.

I Ringsted kommer gildet til at foregå i Kirkens Korshærs café i Sct. Knudsgade 3 i Ringsted den 27. december. Her vil indehaver af restaurant Italy Italy, Maurizio Mosconi, lave maden, ligesom han vil medbringe en kok fra sin restaurant som hjælp. Sammen vil de to kokke forvandle Nettos overskudsvarer til et festmåltid for de udsatte.

- Jeg synes, det er et godt initiativ, så da jeg hørte, at de manglede en til at lave mad, sagde jeg, at selvfølgelig vil jeg det, siger Maurizio Mosconi og fortsætter:

- Det handler jo om udsatte mennesker, der har brug for støtte, og jeg vil gerne være med til at støtte dem.

I alt bliver der arrangeret 12 julefrokoster landet over og derudover vil en række væresteder modtage maddonationer, der bruges til arrangementer i juledagene eller fryses ned, så de kan sprede glæde i 2018.

Hos Kirkens Korshær oplever man, at presset på væresteder er vokset støt hen over de seneste par år, hvor flere og flere kommer både for at få mad, men også for socialt samvær i juledagene.

- Med det behov for hjælp vi oplever i julen, er det en stor hjælp at få doneret mad, så vores egne midler strækker længere og kan blive brugt til at skabe overskud et andet sted. Ud over et måltid kommer mange også for at finde nærvær og samvær hos os. Her tager medarbejdere og frivillige med åbne arme imod mennesker, som har brug for et måltid mad, en snak og varme, lyder det fra Helle Christiansen, der er leder for Kirkens Korshærs.