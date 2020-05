Opbakningen til Kino Kultur Ringsted har været stor fra start. Her fra foreningens stiftende generalforsamling. Foto: Jens Wollesen

Kinoforening jubler over solid opbakning

Ringsted - 03. maj 2020 kl. 08:12 Af Ulla Jensen

Midt i en af de værste kriseperioder i nyere tid, er der godt nyt fra en af Ringsteds nye kulturforeninger. Foreningen Kino Kultur Ringsted har siden den stiftende generalforsamling den 11. januar i år arbejdet intenst på at skaffe penge til at overtage interiøret fra den nu lukkede biograf og samtidig have penge til en månedlig husleje.

Nu er det lykkedes foreningen at få en betinget støtte på 100.000 kroner fra Det Danske Filminstitut (DFI). Der er tale om etableringsstøtte, som udbetales, såfremt det lykkes foreningen at skrabe resten af de penge sammen, man har budgetteret med for at kunne drive biografen videre som et kulturelt mødested.

"Betingelsen fra DFI er, at når vi har færdigfinansieret budgettet for etableringen og driften af Kino - så lægger DFI de sidste 100.000 kroner. Så jeg må understrege, at det er altså ikke penge vi har på kontoen endnu, men det gør, at vi lige pludselig er nået et godt stykke længere med at rejse den nødvendige sum penge der skal til", skriver formanden for Kino Kultur Ringsted Peter Helmersens i foreningens Facebookgruppe.

Flere ansøgninger Til DAGBLADET forklarer formanden, at der nu er ansøgninger ude for en kvart million kroner. Det er der, selv om den nystiftede forening lige som alle andre i dette land er coronaramt. Udover at man ikke kan mødes på almindelig vis, er det også langt sværere at skaffe penge ved at henvende sig til de lokale virksomheder, som jo er ramt af krisens konsekvenser. Samtidig er planlagte støttearrangementer med det formål at indsamle penge foreløbig skudt til hjørne.

Det afholder dog ikke foreningen fra at virke for at fremme sagen.

Derfor er man også ovenud begejstret for den støtte på 40.000 kroner, som Ringsted Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har ydet til projektet.

- Vi har mærket utrolig stor velvilje fra alle sider. Både fra udlejer, Printz Ejendomme og kurator (konkursboet efter Kino Ringsted, red.), Advokatfirmaet Svendsen og fra medlemmerne af og formanden for Kultur og Trivselsudvalget Per Nørhave, og det er vi rigtig, rigtig glade for.

Skarp pen Det er medlem af bestyrelsen Lene Eriksen, der har været foreningens skarpe pen i forhold til at skrive ansøgninger, og håbet er, at hun fortsat kan skaffe midler til projektet.

I det hele taget er der masser af opbakning til projektet fra borgere i Ringsted Kommune. Foreningen har i øjeblikket knap 50 betalende medlemmer på trods af, at ingen endnu ved, om projektet er realiserbart.

Det er der dog store forventninger om.

- Vi er enormt optimistiske på projektet, men med det aber dabei, at man ikke rigtig kan lave noget i disse tider, siger Peter Helmersen.

Der er stadig brug for støtte. Sidder der folk, der vil støtte med økonomi eller gode ideer, kan man skrive til peter@kinokultur.dk eller pr@kinokultur.dk.