Kino-projekt er sat på standby efter fund af skimmelsvamp

- Vi er ved at få det undersøgt og venter på rapporter og tilbud. Vi har ikke selv forstand på det, så nu skal vi finde ud af, hvad det vil koste at renovere.

Kino-formanden glæder sig dog over, at der er en positiv dialog mellem parterne.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi meget gerne vil skrive lejekontrakt med den gruppe. Butikken ligger der jo, lige til at bruge.

- Men de er jo ikke interesseret i at leje den, hvis der er svamp i kælderem. Og vi er nødt til først at få et overblik over, hvad vi roder os ind i, siger direktøren.