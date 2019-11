Se billedserie Foto: Thomas Olsen 131119 muay thai thiaboksning

Send til din ven. X Artiklen: Kings of Ringsted: Mød otte unge boksere, der sparker r.. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kings of Ringsted: Mød otte unge boksere, der sparker r..

Thai- og kickboksestævnet Kings of the Ring løber af stablen 7. december i kongrescenteret - vi har mødt bokserne inden showtime.

Ringsted - 16. november 2019 kl. 05:49 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her hviler en umiskendelig dunst af sved. Og man forstår udmærket godt hvorfor. For når Ringsteds kampklare fightere mødes i træningslokalet lidt udenfor bymidten, står den på benhård træning inden boksekampen i ringen fløjtes i gang. Også i dag, hvor bokserne er stimlet sammen i træningslokalet ved Mellem Broerne, hvor spejle og gummimåtter danner ramme om den allersidste træning, inden den 7. december, hvor de skal kæmpe mod hinanden og internationale boksere i Ringsted Kongrescenter. - Jeg er rigtigt spændt på kampen, for det er min første gang. Jeg har gået til de i to et halvt år, så jeg har brugt rigtigt meget tid på det, siger 22-årige Mert Cirnan, der også træner børnene i klubben.





Det hedder egentlig K1 og Muay Thai, men alle os lægmænd kalder det bare for kick- og thaiboksning. Fællesnævneren er, at bokserne både må bruge hænder og fødder, når de går til angreb. Drabeligt? Ja, måske, men den traditionsrige kampsport har faktisk lige så meget til fælles med… skak?! - Det handler hele tiden om at kunne forudse modstandernes næste træk og være på forkant. Derfor er der en hel del strategi, hvilket man næppe tænker som det første, siger Cristina Melgarejo, der er en af lederne bag klubben, og laver så den uforudsigelige sammenligning: - Man kan næsten sige, at bokserne spiller skak med kroppen.





Historien bag thaiboksning kan ledes tilbage til midten af det 18. århundrede, der dengang først og fremmest brugt som en praktisk kampteknik i krig Kickboxing opstod langt senere som kampsport, nemlig i 1959, hvor den dengang blev kendt som karate-boksning. På dette tidspunkt var der i kampsportsverdenen et ønske om at kombinere Muay Thai, boksning og især karate, idet karatereglerne ikke tillod kontakt til hovedet. Man forsøgte sig med forskellige kombinationer, som endelig fik navnet kickboxing i 1966. Kampsportshybriden blev i Europa introduceret af Hollænderne i 1978 og kom hen ad vejen til Danmark, hvor Muay Thai Ringsted begyndte i 2011 og i dag er en ud af mange klubber med ekspertise i kick- og thaiboksning.





Klubbens medlemmer er ligeså forskellige, som de er høje og lave, store og små, men alle deler kærligheden til de Sydøstasiatiske kampsportsgrene. I Ringsted Kongrescenter skal de kæmpe om at blive ”King of the Ring” – en vigtig udmærkelse, der afstiver selvtilliden hos de unge boksere. Men hverdagens træning er lige så vigtig, som de store stævner, mener Mustafa Al-Kurwi. - Disciplinen er meget en attraktion for mig, men også, at det er så individuelt. Du bygger sådan en mur op omkring dig selv, som jeg rigtigt godt kan lide, siger Mustafa Al-Kurwi og tilføjer: - Man skal lige så meget bruge hovedet som næverne.





Faktisk har klubben en ikke bare en Danmarksmester, men også Nordisk mester i henholdsvis thai- og kickboksning. Hun hedder Hiba Lektif, er 15 år gammel og står ikke tilbage for noget - eller nogen. - Jeg begyndte, da jeg var helt lille og har gået her i otte år. Det er meget inspirerende at komme her, siger Hiba Lektik og tilføjer: - Med mesterskaberne i hånden fortsætter jeg klart i klubben, men jeg regner også med at starte på gymnasiet næste år, siger den 15-årige fighter, der på nuværende tidspunkt går i 9. klasse på Campusskolen og arbejder på Gyrstine Kro. - Det er ikke stort nok i Danmark til, at man kan leve af det.





Cristina Melgarejo fremhæver, at klubben tager stort socialt ansvar. Det er bare mere spændende at bokse i ringen end lave ballade i gaden for de unge, mener hun. - Man skal være meget disciplineret for at bokse. I stedet for at de laver ballade på gaden, kommer de her og bokser, siger hun og lader sin medtræner Mohammed Oubelaids supplere: - Det handler i grunden lige så meget om at tage ansvar for træning og de unges situation. Man kan inspirere dem til at komme væk fra gaden og op i ringen. Det er noget, Mert Cirnan kun kan bakke op om: - Energien er helt unik. Jeg kommer friskere hjem og har langt mere overskud.





Om stævnet 7. december Ringsted Muay Thai R.M.T holder den 7. december 2019 Kings of the Ring i Ringsted Kongrescenter. Arrangementet er arrangeret, så Ringsted Muay Thai og K1 (kickboksning) sportsudøvere har mulighed for at kæmpe på et international stadie og få fornemmelsen af, hvordan det er at være professionel Muay Thai og K1 sportsudøver. Både Ringsteds Danmarksmestre, fightere fra andre klubber i Danmark og førstegangsfightere vil kæmpe i hjertet af Danmark og prøve kræfter af mod andre nationale fightere.