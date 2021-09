Kinesisk eksporteventyr ender brat for svinekødsgigant

- Det er udtryk for, at priserne i markedet er faldet så pludseligt og voldsomt, at det er en bedre forretning for kunderne at miste deres forudbetaling end at modtage varen, forklarer Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown til Jyllands-Posten.