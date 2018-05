Se billedserie Kim Ancker Transport udgøres af vognmand Kim Ancker (tv), Marianne Ancker og Henning »Baloo« Olsen. Trods den beskedne størrelse er firmaet nomineret til titlen som Årets Transportvirksomhed. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kim Ancker Transport kæmper om stor branchepris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kim Ancker Transport kæmper om stor branchepris

Ringsted - 06. maj 2018 kl. 09:26 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konvojen af kandidater er svundet ind fra 22 til seks. Blandt dem finder man Kim Ancker Transport fra Ortved, som er med på opløbsstrækningen om at blive Årets Transportvirksomhed 2018. Prisen uddeles af Dansk Transport og Logistik, som i år har valgt temaet sikkerhed.

- Det er stort at være indstillet. Det betyder, at nogle har bemærket, hvad vi gør. Sikkerhed betyder meget for os, siger vognmand Kim Ancker.

- Hvis vi selv skal sige det, så er lastbiler jo ikke farlige. De har efterhånden udstyret en masse sikkerhed, siger vognmand Kim Ancker.

Han giver derefter et par eksempler: emergency brake system der gør at lastbilen bremser, hvis afstanden til den forankørende trafikant bliver for lille og kameraer på lastbilerne, der er koblet til tv-skærme i førerhuset.

Sikkerheden skal også bare være i orden, når Baloo kommer kørende med en totalvægt på 50 tons eller Kim med sine 56 tons. Men alligevel tror Kim Ancker ikke trafikulykker kan udryddes helt.

- Du kan have alt muligt udstyr, men ikke sikre dig 100 procent mod ulykker. Det går hurtigt i trafikken, og der er altid bevægelse. Et øjebliks uopmærksomhed eller distraktion kan betyde forskellen, siger han.

Sigtbarheden fejler dog intet i den Volvo FH 500, som Henning »Baloo« Olsen kører. Den er udstyret med ikke mindre end 11 kameraer. Billederne bliver vist på tv-skærme inde i førerhuset.

- Kameraerne eliminerer alle blinde vinkeler. Jeg kan se alt, der sker rundt om lastbilen. Samtlige 360 grader, siger han.

Den slags foranstaltninger skal forhindre ulykker, når den store lastbil er sat i bakgear, og ligeledes forhindre de meget omtalte, men forfærdelige højresvingsulykker. Al bevægelse i en afstand fem meter fra højre forhjul kan ses inde i førerhuset. Som en ekstra sikkerhed, sidder der en sensor, som opfatter bevægelse fra for eksempel cyklister. Sensoren blinker, dytter og vibrerer, hvis der er bevægelse på siden, når et højresving er ved at blive foretaget.

- Første gang jeg hørte alarmen gå, kunne jeg ikke forstå, hvem der dyttede af mig. Jeg var dog ikke i tvivl om, at jeg skulle bremse, siger Baloo, som fik et gedigent chok, da førerhuset bimlede og blinkede.