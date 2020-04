Kickstart til kultur-Kino

Den nye forening bag Kino Ringsted kan nu glæde sig over et større skulderklap, end foreningens medlemmer på forhånd havde turdet håbe på.

- Vi har modtaget 100.000 kroner i etableringsstøtte fra Det Danske Filminstitut, og det er en kæmpe gevinst for os, fortæller formand for foreningen Peter Helmersen.

Beløbet er betinget af, at foreningen lykkes med at skaffe resten af de penge, som der er budgetteret med for at kunne overtage udstyr og interiør fra den gamle biograf.