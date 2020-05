Keramik og glaskunst i Hallingelille

Kunstdage i Pinsen har eksisteret i 19 år. Her åbner både amatører som professionelle kunstnere og kunsthåndværkere deres værksted/atelier for besøgende. I år er ingen undtagelse, men det skal ske under særlige forholdsregler for at overholde myndighedernes retningslinjer om afstand, antal besøgende og hygiejne.