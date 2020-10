Spejderne Julie, Victoria og Mille er blandt dem, der nu går ud og hjælper med at sælge mærker til fordel for eksempelvis udsatte børn på julemærkehjemmene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kendte tårne er kommet på mærkerne

- Vi plejer at gøre det sådan, at jeg i løbet af sommeren tager forskellige steder hen i Ringsted med mit kamera og fotograferer egnede motiver, så sender jeg billederne til Susanne, og hun vælger, hvad hun har lyst til at male, fortæller Finn Gøtzsche på vegne af Y's Mens udvalg for julemærkelotteriet.