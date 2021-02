Kendt vinduespudser overtager lukket værtshus

- Rigtigt mange er bange for, at jeg stopper som vinduespudser med det her, men jeg vil altid sørge for at servicere og prioritere mine kunder, som jeg altid har gjort, siger Rene Pedersen.

Fortrøstningsfuld i modvind

Selv om stedets seneste forpagterpar Kenneth og Jette Edelmann til slut måtte sande, at corona-tidens skiftevise op- og nedlukninger fik fadølshanerne til at knirke, er Rene Pedersen ganske fortrøstningsfuld. Faktisk er det hans livsdrøm at forpagte et værtshus.

- Jeg er kommet en del i baghuset og har altid haft en lyst til at overtage et værtshus. Efter at have arbejdet en del som bartender mange forskellige steder, har jeg altid haft en drøm om at drive mit eget, siger Rene Petersen, der dog ikke skal leve af at drive værtshus.

- Selvfølgelig skal det give overskud, men jeg skal ikke leve af det. Det gør nok, at jeg er lidt mere risikovillig, for jeg er da godt klar over, at jeg kan risikere, at regeringen lukker ned igen i fem måneder, siger vinduespudseren.