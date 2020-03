Vandtårnet kan ses langt omkring. Synet af tårnet parket ind i stilladser ser sådan her ud op ad Jyllandsgade mod politistationen og arresthuset. Foto: Thomas Olsen

Kendt vandtårn har vandskade

Så kan det skyldes, at du er tæt på Ringsteds ikoniske vartegn, det hvide vandtårn.

Det har ikke været brugt til vandforsyning i årevis. Til gengæld har TDC skjulte mobilmaster inde i tårnet. Men de er slukket af sikkerhedshensyn, så stilladsarbejderne ikke bliver bestrålet, mens de pakker det over 100 år gamle tårn ind i stilladser fra tå til top.

- Taget bliver skiftet på grund af utætheder. For at bevare de flotte spær og grater skifter vi derfor taget og de øverste vinduer samt to kviste, forklarer Thomas Sommersted, forsyningschef i Ringsted Forsyning, som ejer tårnet.