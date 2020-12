Kendt sushirestaurant får dobbelt så mange bookinger efter nedlukning

- Det er jul og tid til samvær og hygge, og jeg har virkelig en fornemmelse af, at folk ikke bare sådan lige vil droppe de aftaler, de har lavet længe før den nye nedlukning, siger Lu Li, der siden mandag har fået flere bookinger trods sundhedsmyndighedernes opfordring om ikke at krydse kommunegrænser i jagten efter alternativer til lukkede restauranter.

Selv om indehaver Lu Li ikke tjekker sundhedskort ved booking af bord, mener hun, at langt de fleste gæster kommer ude fra Ringsted Kommune.

Efter regeringens nedlukning af 38 kommuner - og dermed også disses restauranter og caféer - har Oishii i fortsat åbne Ringsted Kommune nemlig fået over dobbelt så mange henvendelser, end sushirestauranten plejer at få på 24 timer.

Det kan godt være, at Oishii i november blev kåret som Sjællands bedste sushirestaurant – men nu er restauranten på hjørnet af Tinggade og Sct. Hansgade sandsynligvis også øens mest besøgte.

- Så sent som i går havde vi nogle, som spiste hos os, fordi de havde kunne det alligevel et sted i deres egen kommune, siger indehaveren, der også mener, at restaurantens udnævnelse som bedste sushirestaurant på Sjælland af OpdagDanmark i begyndelsen af november kan være årsager til den generelle efterspørgsel, de oplever.

- Men det er alligevel gået amok de sidste 24 timer, siger hun.