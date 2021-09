Flemming Nielsen bliver selvstændig, når han stopper som skoleleder på Ådalskolen. Inden for hvilken branche vil han ikke fortælle. Her ses han sammen med Venstres folketingsmedlem Louise Schack Elholm, som er valgt i Ringsted-kredsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kendt ansigt stopper efter 23 år

Ringsted - 12. september 2021

Efter 23 år samme sted er det blevet tid til at sige farvel. Med udgangen af oktober siger Ådalskolens leder Flemming Nielsen farvel, når han springer ud som selvstændig konsulent. Inden for hvilken branche ønsker Flemming Nielsen ikke at afsløre, men han glæder sig.

- Nu er jeg 52 år, og hvis jeg skal prøve nogle andre ting i arbejdslivet, så er det nu. Og nu vil jeg gerne prøve mig af i det private erhvervsliv, men jeg vil endnu ikke røbe, hvad det er, siger Flemming Nielsen.

Den snart forhenværende skoleleder blev ansat på Ådalskolen i 1998, og han regnede egentlig med, at han kun ville blive der i fem år. Men det skulle gå anderledes.

Først underviste han 10 år på skolen for siden at blive viceleder, projektleder og konstitueret og leder de sidste 13 år. Heraf de seks år som skoleleder.

Et kendt ansigt Der er nærmest ikke den funktion, Flemming Nielsen ikke har haft på skolen.

Når han kigger tilbage på de mange år, er det med glæde. Nu er det bare tid til at prøve noget nyt.

- Jeg har haft 23 fantastiske år i Ringsted Kommune, og at jeg stopper har ikke noget med nogle forhold i kommunen at gøre, skynder Flemming Nielsen sig at sige.

Han fortsætter:

- Jeg er jo blevet en kendt person blandt chefer, direktører, politikere og borgmesteren i kommunen, og jeg sætter pris på det samarbejde, vi har haft.

Har skabt attraktiv skole Flemming Nielsen glæder sig over et stigende børnetal, som har betydet, at Ådalskolens samarbejdspartnere bruger skolen flittigt.

- Jeg har været med til at skabe en meget attraktiv skole for børn med særlige behov, og jeg er meget stolt af vores personale. Hver dag øver jeg mig på at anerkende dem for deres arbejde. Jeg kan jo ikke lykkes som leder, hvis medarbejderne ikke lykkes. Vi har 90 medarbejdere, som hver dag knokler fantastisk for de her børn, der oftest ikke kan gå på andre skoler, siger han.

På det personlige plan har der også været gevinster at hente.

- Jeg har lært rigtig meget om mig selv personligt, hvor jeg er gået fra at være lærer til at tage en uddannelse som leder. Jeg har lært om styrker og svagheder og skabt engagement og motivation på en skole, siger Flemming Nielsen.

Gang i noget godt Som formand for skolelederforeningen i Ringsted har Flemming Nielsen ikke undgået at bemærke den positive udvikling, kommunens skoler er i, når det kommer til karaktergennemsnittet for afgangselever. Efter nogle år i den dårlige ende af landsgennemsnittet, er der bedre tider på vej.

- Vi har gang i noget godt inden for skolevæsnet i kommunen, og det er en retning, vi skal holde fast i, siger Flemming Nielsen.