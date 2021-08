Marianne Kugelmann, ejer af Kørelærernes Hus i Ringsted og Køge, retter skarp kritik af Midt- og Vestsjællands Politi efter kæmpe flaskehals og lang ventetid til teori- og køreprøver. Foto: Jesper From

Kaos hersker på køreskolerne

Ringsted - 07. august 2021 kl. 06:32 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Fire måneder efter genåbningen af de liberale erhverv kæmper Ringsted køreskoler fortsat med lange ventelister og mangel på tider til teori- og køreprøver.

- I de 32 år jeg har haft køreskolen, har jeg aldrig oplevet, at det har været så slemt. Det er helt vanvittigt, siger Marianne Kugelmann, som sammen med sin søn ejer Kørelærernes Hus i Ringsted og Køge.

Fire måneders ventetid Hun fortæller, at ventelisten sniger sig op på 4 måneder, selv om hun har kapacitet til både at undervise i teori og nok kørelærer til at få eleverne igennem hos hende.

- Jeg kæmper jo for at få ventelisterne ned, men det er svært at sige, at folk kan starte på deres kørekort, når jeg ikke kan levere varen. Det er en kæmpe pukkel. Lige nu er der mellem to og seks ugers ventetid på prøverne. Politiet er fuldstændige inkompetente til at løfte den her opgave, tilføjer Marianne.

Hun retter stor kritik af Midt- og Vestsjællands Politi for ikke at være mere samarbejdsvillige i at bringe problemet med de lange ventetider ned, og mener, at det er dem, der ikke har kunne løfte opgaven:

- I Jylland kan de godt finde ud af det. Der er ventetiderne langt fra lige så slemme,.Jeg har sendt flere af mine elever til Jylland. Og i Vordingborg kommune har de udvidet åbningstiderne, så man kan komme til teoriprøver om aftenen også, hvorfor gør de ikke det i Midt- og Vestsjællands politikreds?

Som at spille lotto Jaimo Uldwall Svennevig, som har DK køreskole i Ringsted, fortæller, at det minder mest om et lotteri at booke tider til både teori- og køreprøver.

Han frygter, at det bare bliver værre og værre jo flere elever, der havner i flaskehalsen.

- Politiet var jo klar over at alle dem der fik aflyst deres prøver under nedlukningen, skulle hurtigt igennem, så der synes jeg at de var gode til at gøre en ekstra indsats. Men alle dem, der er begyndt efter, er nu ramt af, at alle de sagkyndige skal holde sommerferie. Så det bliver bare ved med at hobe sig op, siger Jaimo Uldall Svennevig.

Søde og tålmodige elever Han tilføjer, at eleverne er søde og tålmodige. Ikke midnst er de gode til at forstå, at det ikke er ham, der er skurken, men at det kræver lidt ekstra planlægning med køretimer op til de praktiske prøver.

Jaimo Uldall Svennevig er dog bekymret for, at de lange ventetider kommer til at være dyrt for dem, der tager kørekort i sidste ende:

- Der er helt klart flere end normalt, der skal have ekstra køretimer, når man skal vente så længe, og især op til den praktiske prøve. Lige nu er der måske 2-3 måneders ventetid, så længe kan man jo ikke gå uden at køre, og det skal eleverne jo selv betale. Det kan godt blive dyrt for nogen, og det synes jeg da er ærgerligt, siger han.

Bliver ikke bedre Den 1. oktober overtager færdselsstyrelsen opgaven med at afvikle køreprøver, og det vil derfor ikke længere være en prøvesagkyndig fra politiet, man skal op hos.

Det vækker bekymring hos både Marianne Kugelmann og Jaimo Uldall Svennevig.

- Jeg tror ikke, at de ved hvor stor opgaven er. Det kommer nok bare til at betyde, at de lange ventetider bliver værre, slutter Jaimo Uldall Svennevig.