Kandidater til frivilligpriser søges

- I Ringsted Kommune er der heldigvis en masse idrætsforeninger, spejdergrupper, sociale foreninger og mange andre foreninger og ildsjæle, som hver dag lægger et stort stykke arbejde i at gøre en forskel for andre mennesker. Dem hylder vi til Foreningernes Gallaaften, hvor vi også uddeler fire priser til personer eller projekter, der har gjort en særlig indsats det seneste år. Jeg håber, at rigtig mange igen i år vil gribe muligheden for at indstille en person eller et projekt, som de gerne vil fremhæve, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.