Kandidater lod valgflæsket blive hjemme til velbesøgt kampstart

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 22:21 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Sneslev: Der var eftersigende kun flæsk af den lyserøde type på bordet inden kommunalvalgets første vælgermøde i Sneslev Forsamlingshus torsdag aften. Selv om hovedretten, aftenens to timer lange debat (!), måske serverede noget lignende, forsikrede blå såvel som røde partier enstemmigt: Ingen af os hopper fra parti eller program, når valget er slut til november.

Nogle af de indledende oplæg var mest personlige, andre mere politiske. Som f.eks. Finn Andersen fra Kristendemokraterne, der slog fast:

- Vi skal ikke være smagsdommere overfor det, der udvikles herude på landet. I skal fortsat bruge Helhedsplanpuljen, så I kan blive ved med at løfte Sneslev og lokalområdet, sagde Finn Andersen, inden Per Flor, borgmesterkandidat fra Socialdemokraterne, tog ordet.

Han slog på forhånd fast, at fordommen om Ringsted glemte landområder - heriblandt Sneslev - hverken har nogen gang på jord eller byrådsbord.

- Vi stod herude for fire år siden og lovede mere udvikling i landsbyerne. Og det synes jeg faktisk, vi har gjort. Vi har gode boliger på vej i Nordrup, Benløse og Jystrup, og det sikrer om noget nye tilflyttere og udvikling, sagde han.

En million til populær pulje

Første spørgsmål var omkring Helhedsplanspuljen, som forsyner landsbyerne med midler til aktiviteter hvert år.

- Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan øge puljen med en million kroner, lovede Klaus Hansen (V), og så var der ligesom ikke meget mere at snakke om der.

Der plejer egentlig at være flere til arrangementerne i Sneslev Forsamlingshus, forlød det fra arrangør Ib Rod, men kombinationen flæsk og kommunalvalg trak alligevel 70 lokale borgere til. Det var ikke maden, der fremmede spørgelysten fra tilhørerne i første omgang, men noget så konkret som øget internetdækning.

- Hvis der er huller i netværket, må vi jo sætte en mast op, sagde Claus Bedemann fra Nye Borgerlige, inden Per Flor slog fast:

- Inden den 25. oktober kan man søge bredbåndspuljen, og det lyder som en god idé i Sneslev, hvor der er en masse sorte huller, sagde Per Flor, inden en tilskuer råbte:

- Vi kan ikke skrive ansøgningen, for her er ikke noget internet, hvilket udløste latter fra salen.

Kan vi tage imod flygtninge?

Der var også spørgsmål til integration.

- Jeg har intet imod flygtninge eller immigranter, bare de sørger for at tage den danske kultur til sig, sagde Claus Bedemann fra Nye Borgerlige, efter Per Flor havde slået fast, at "vi skal tage alle de flygtninge, der kommer":

- Vi skal integrere dem og sikre, at de kommer ud på arbejdsmarkedet og får de sprogkundskaber, det kræver, at de kan begå sig. Hvis vores ældre også skal passes engang, kommer vi ikke udenom, at det nok er en stor andel med en anden hudfarve, sagde Per Flor, inden Andreas Karlsen konstaterede:

- I modsætning til mine svenske venner synes jeg, det er befriende, at vi i Danmark kan tale om det her uden at blive kaldt racist, og jeg mener også, at vi skal hjælpe dem, vi nu kan.

Nærværende ældre- og sundhedspleje

En tilhører oprullede en personlig historie om sin mand, der ikke fik den hjælp, han skulle bruge, da han blev alvorlig syg og siden gik bort.

- Jeg vil spørge panelet, om de er klar over, hvor stort et problem, det er, når ens nærmeste bliver syge, for hjælpen kommer ikke i tide, sagde hun.

Henrik Thomsen fra Liberal Alliance tog teten som den første.

- Historien rammer mig, for jeg har selv prøvet at vente i over to timer, når det var akut. Det er ikke borgerne, der er problemet, men systemet, sagde Henrik Thomsen blandt andet.

- Kunne vi få udbygget vores aflastningspladser i Ringsted, ville det være en mulighed. Jeg er i hvert fald overbevist om, at vi kommer til at kigge på området.

Andreas Karlsen (K) mente, at indlægget var et rigtigt godt udgangspunkt for at tage en alvorlig snak om ældreområdet hele vejen rundt.

- Jeg vil sætte en ære i at råde bod på årtiers svigt af alle de mennesker, der har løftet vores samfund, så tak fordi du deler den historie med os. I Konservative vil vi sætte fokus på ældres tarv.

Klaus Hansen (V) nævnte et konkret initiativ fra Benløse.

- I Byrådet er vi i gang med at udvikle en selvkørende enhed med aflastningspladser i Benløse, som gør, at sundheds- og ældreplejen kommer tættere på borgerne, sagde han, inden Jonas Palm fra Enhedslisten overtog med fokus på de mange private initiativer, der er skudt op i sundhedssektoren:

- I Enhedslisten kan vi være skeptiske overfor private initiativer. Det kan give en god variation, men kommer de til at være bærende, er det meget usikkert, for så skal kommunerne ind og udfylde hullet, hvis de går konkurs.

Hvad med os?

To af de sidste spørgsmål angik landområderne, der ifølge spørgerne ikke ligefrem var blevet prioriteret.

- I bruger sindssygt mange penge på Ringsted by, men hvad med os her i Sneslev? Vi har en faldefærdig skole, der mangler et tag, hvorfor istandsætter I ikke den, så vi kan bruge det som kulturhus?

Andreas Karlsen greb bolden:

- To tredjedele af vores borgere bor i Ringsted by, så derfor tænker jeg også, at man ikke kan være uenig, når de fleste penge går til byen, men vi skal også have landområderne med. Personligt vil meget gerne tage en tur på skolen med dig for at se på mulighederne.

Spørgsmålet om flere arbejdspladser og mere videregående uddannelse sluttede aftenens valgmøde, der var en velbesøgt intro til det forestående kommunalvalg. En masse blandede bolsjer og meget oppe i luften, men alle begyndelser er som bekendt svære.