Til Ølløbet på Fars dag, som Café Skema med ejer Hans-Jakob Bjørn Christensen sammen med Sportsaktiviteter stabler på benene, vil man blandt andet kunne smage på lokalt produceret øl undervejs. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kan du løbe lige så hurtigt med øl indenbords? Prøv selv til ølløbet på Fars dag

Ringsted - 21. maj 2021 kl. 13:13 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Du har måske været en del ude i det fri og løbet dig en tur eller to under coronatiden. Men du har nok næppe pitstoppet for en øl eller fem undervejs. Det kan du så nu, eller nærmere bestemt på Grundlovs- og Fars dag den 5. juni, til et ølløb, som Café Skema på Nørregade i samarbejde med Sportsaktiviteter stabler på benene.

- Vi havde egentlig planlagt, at det skulle have været sidste år, men det kunne det ligesom ikke på grund af corona, fortæller ejer af Café Skema Hans-Jakob Bjørn Christensen til DAGBLADET.

- Vi kunne godt tænke os at lave noget, der er lidt skævt og sjovt og kombinere det med dem, der godt kan lide at løbe og samtidig nyde en god øl, men man behøver ikke at løbe; man kan sagtens bare gå og få en god oplevelse ud af det. Alle er velkomne, tilføjer caféejeren om det våde arrangementet.

Lokalt øl På ruten, som er seks kilometer lang med start og slut ved Café Skema, er der indlagt fem ølstop, hvor man kan slukke tørsten med lokalproduceret øl.

- Tanken var, at vi skulle have de lokale bryggerier med, men på grund af restriktioner har det været lidt bøvlet, men vi har i hvert fald Det Lille Bryggeri med på to af posterne, og så har vi også spurgt DagmarBryggeriet, som vil undersøge, om de vil deltage, lyder det fra Hans-Jakob Bjørn Christensen, som bemærker, at det vil være et bredt udvalg inden for de store øltyper, der bliver serveret ved ølstoppene på ruten.

Som en børnefødselsdag Alle dem, som måtte have lyst til at løbe ruten, vil blive udstyret med en chip, så sluttiden kan registreret. Derudover vil alle deltagere blive honoreret med en medalje for deres bestræbelser.

- Det bliver lidt ligesom en børnefødselsdag, hvor alle, der deltager, får en medalje og en kold fadøl til sidst. Og så kan det da godt være, at vi finder på en vinderpris til den, der kommer hurtigst i mål, men jeg tænker også, at det er lidt en konkurrence mod én selv, om man kan løbe lige så hurtigt med lidt øl indenbords, siger Hans-Jakob Bjørn Christensen i en munter tone.

Slutter på Torvet Hele gildet sluttes af på Torvet, hvor man ved køb på forhånd kan veksle en madbillet til en bøfsandwich eller hotdog hos Jette's Pølser.

- Og så sætter vi selvfølgelig nogle ståborde op på Torvet, hvor man kan stå og hygge sig lidt, og så vil der også være livemusik, supplerer Hans-Jakob Bjørn Christensen.

På grund af corona er der flyvende start til ølløbet fra Café Skemas adresse på Nørregade 2 fra kl. 11 og frem til klokken 15. Der er plads til 200 deltagere, fortæller Hans-Jakob Bjørn Christensen, så man skal skynde sig ind på sportsaktiviteter.dk og købe sin billet. Her finder man også et kort over ruten.

Når man har gjort det, kan man mellem 1. og 4. juni fra kl. 11 til 22 hente sin startpakke hos Café Skema. Denbestår af fem gange 10 cl. ølsmagninger på turen, én fadøl, en medalje samt startnummer. Skål og god tur.